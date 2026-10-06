Monesi: macchina precipita per circa 30 metri sulla Provinciale 100 dei Boschetti: due persone ferite (Foto)

Incidente stradale, nel tardo pomeriggio di oggi sulla Strada Provinciale 100, che collega Monesi a Nava, all'altezza del chilometro 1. Per cause ancora in fase di accertamento, un'automobile con a bordo due persone di circa 70 anni è uscita dalla carreggiata, finendo nella boscaglia sottostante. La vettura ha percorso circa 30 metri fuori strada prima di arrestarsi. Entrambi gli occupanti sono riusciti a uscire autonomamente dall'abitacolo, ma la donna ha accusato dolori alla schiena e alle gambe. L'uomo alla guida, una volta raggiunta la strada, ha atteso l'arrivo dei soccorsi. La moglie, invece, è rimasta nei pressi dell'auto in attesa dell'intervento dei sanitari.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento rurale di Pieve di Teco, che ha operato in stretta collaborazione con il personale sanitario del 118. Presenti un infermiere e un autista dell'auto infermieristica India 10 di Pieve di Teco, oltre ai volontari della Croce Bianca di Pornassio e della Croce Rossa di Pieve di Teco. La donna è stata stabilizzata sulla spinale dai soccorritori e, considerata la posizione particolarmente impervia in cui si trovava, i Vigili del Fuoco hanno utilizzato tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) per riportarla sulla sede stradale. Una volta raggiunta la Provinciale, la paziente è stata affidata al personale dell'ambulanza per le successive cure e il trasporto in ospedale.

I due occupanti sono stati quindi trasportati in codice giallo all'ospedale di Imperia. I Vigili del Fuoco hanno provveduto anche alla messa in sicurezza del veicolo incidentato, mentre sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Nava per gli accertamenti del caso. Saranno le forze dell'ordine a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e a stabilire le cause che hanno portato l'auto a uscire dalla carreggiata. L'intervento ha richiesto particolare attenzione proprio per la posizione della vettura, finita a circa 30 metri dalla strada e in una zona caratterizzata dalla presenza di vegetazione e terreno impervio.

Un elemento risultato fondamentale per ridurre i tempi dei soccorsi è stata la presenza, nella stessa sede di Pieve di Teco, della squadra dei Vigili del Fuoco e del personale dell'auto infermieristica India 10. Entrambe le componenti sono state infatti allertate simultaneamente dal NUE, il Numero Unico di Emergenza, consentendo ai soccorritori di muoversi rapidamente e di raggiungere il luogo dell'incidente in tempi particolarmente contenuti. La sinergia tra Vigili del Fuoco e personale sanitario ha quindi permesso di gestire l'intervento in modo coordinato, soprattutto nella delicata fase di recupero della donna dalla boscaglia. Un esempio concreto di come la presenza contemporanea di più professionalità sul territorio possa fare la differenza nelle emergenze.

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