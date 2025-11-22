La provincia di Imperia accende i riflettori sul Natale: un weekend di teatro, musica, cultura e tradizioni

La provincia di Imperia si prepara a un fine settimana intenso che fa già da preludio alle prime manifestazioni natalizie. In attesa delle luminarie e dei mercatini festivi, la scena culturale locale si accende, ponendo un forte accento sul teatro e sulla riflessione sociale. È proprio dal palco, tra spettacoli classici, performance di nicchia e letture impegnate, che prende il via il cartellone degli appuntamenti in programma tra sabato 22 e domenica 23 novembre 2025.

Il fine settimana è dominato dalla potente voce del teatro, che spazia dalla commedia dialettale all'analisi drammatica delle dinamiche sociali più urgenti. Il cartellone si apre con un fitto programma di rassegne. A Imperia, il Teatro Cavour ospita il ciclo ‘Start and Go. Il teatro italiano under 35’, interamente dedicato a Dimore Creative. Questo spazio innovativo offre una vetrina a tre spettacoli ideati e interpretati da Pietro Cerchiello: ‘Jekyll lu Dutturi’, ‘Ecologia capitalista. Dio non fa la differenziata’ e ‘Tecniche di lavoro di gruppo. Appunti per uno schiuma party’. La peculiarità di questa rassegna sta nel fatto che il pubblico è invitato a sedere sul palcoscenico stesso, creando un’esperienza immersiva e ravvicinata con gli artisti, in programma sia sabato (ore 18.00 e 21.00) che domenica (ore 17.30 e 21.00).

Sempre a Imperia, il Teatro Abracadabra di Oneglia presenta, sabato alle 21.00, lo spettacolo teatrale ‘Visita ai Parenti’. Si tratta di letture sceniche tratte dall'opera di A. Nicolaj, ideate e dirette da Vittorio Capotorto. La rappresentazione vede un ricco cast di attori locali, tra cui Giulia Oliva, Marco Viotti, Giorgia Murruzzu, Vito Cicconetti, Vittorio Pastorelli e Orietta Capotorto. L'ingresso è libero, ma la prenotazione è consigliata dato il numero limitato di posti.

Il tema della violenza contro le donne, in vista della Giornata internazionale (25 novembre), trova ampio spazio nelle sale. A Pieve di Teco, il Teatro Salvini ospita, sabato alle 21.00, lo spettacolo ‘Mia. Maschi violenti, donne violate’ di Giorgio Scaramuzzino, un’opera che promette di affrontare con lucidità un tema delicato. La riflessione prosegue anche domenica: a Ventimiglia, il Teatro comunale propone il reading teatrale ‘Poeti e scrittori maledetti dove va l’amore perduto in a. Merini, O. Fallaci, C. Bukowski’, con Fabio Bosco, Fulvia Roggero e Silvia Villa, accompagnati dalla voce e arpa di Elena Mazzullo. Nello stesso giorno, a San Lorenzo al Mare, la rassegna teatrale ‘D’Autunno… l’Albero! 2025’ presenta ‘Rime e canzoni per l’eliminazione della violenza contro le donne’ con la cantautrice Lobina. Infine, a Civezza, il Forum Ricca è il palcoscenico per ‘Civezza per le Donne’, uno spettacolo che utilizza monologhi, poesie e canzoni per sensibilizzare su questo tema cruciale.

Non mancano all’appello le espressioni del teatro più tradizionale e popolare. A Diano Castello, la compagnia Riemughe Surve di Montalto – Carpasio porta in scena, sabato sera, la commedia ‘Carmen, Oh Carmen’ di Silvana Bianchi, per la stagione dedicata alle compagnie Fita. A Taggia Arma, la compagnia i Nasciui pe rie di Ospedaletti presenta, domenica pomeriggio, la commedia dialettale ‘A fin du mundu’, garantendo risate e divertimento. Chiude la panoramica teatrale di Sanremo, l’impegno del gruppo ‘Donatori di Teatro’ che allestisce ‘Assolto o colpevole’ di Enrico Cenderelli, con tre repliche domenicali alla Federazione Operaia, i cui proventi saranno interamente devoluti in beneficenza.

Musica e concerti

La musica regala due appuntamenti di pregio. Sabato pomeriggio, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo si esibisce al Teatro Cinema Centrale con il ‘Concerto galante e sinfonia di Londra’. Sotto la direzione del M° Giancarlo De Lorenzo, con la partecipazione del fagottista Gabor Meszaros, il programma spazierà tra le composizioni di due giganti della musica classica: Wolfgang Amadeus Mozart e Franz Joseph Haydn.

Domenica sera, a Camporosso, gli amanti della musica orchestrale potranno assistere gratuitamente al concerto dell’OpenOrchestra, diretta dal M° Marco Reghezza, presso il Centro Polivalente G. Falcone. L'Orchestra eseguirà un programma eclettico che unisce nomi noti e compositori contemporanei, includendo musiche di Shostakovich, Puccini, Saint-Saens, Mozart, Fauré, Grieg ed Elgar, oltre agli stessi Reghezza, Cebic, Mihovilic e Mussorgsky.

Incontri, libri e memoria

Il fine settimana offre numerosi spunti di riflessione e approfondimento culturale, tra presentazioni di libri e omaggi a personalità di spicco.

A Cervo, l’iniziativa ‘Cervo blu d’Inchiostro’ ospita sabato l’incontro ‘Le origini italiane del teatro argentino’ al Castello dei Clavesana. L’ospite è Sergio Colella, esperto ricercatore, con la moderazione di Stefania Sandra, e intermezzi musicali a cura del Liceo Musicale Cassini di sanremo. Nello stesso pomeriggio, a Camporosso, la rassegna ‘Camporosso tra le righe’ presenta il libro ‘Velluto grigio’ di Silvana Roselli presso la Sala Saredi del Palazzo Comunale. Chiude la sezione letteraria di sabato la presentazione del libro ‘Ho ancora spazio nel mio cuore’ di Vittoria Poggi, presso la Sala polivalente del Comune di Santo Stefano al Mare.

A Sanremo, un toccante omaggio alla storia locale e alla natura si tiene sabato e domenica la mostra audiovisiva ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’. L'esposizione, allestita nell’ingresso laterale del Teatro Ariston, celebra due figure centrali del Ponente: il fotografo Alfredo Moreschi e il famoso botanico Libereso Gugliemi, il ‘giardiniere di Calvino’.

Musei, mostre e visite guidate

L'arte e la storia si incontrano a Bordighera e Imperia. Le visite guidate in Villa Mariani a Bordighera (sia sabato che domenica pomeriggio) offrono un'occasione unica per ammirare le sculture di Paolo Troubetzkoy, parte della collezione privata del suo amico Pompeo Mariani.

A Imperia, in occasione della XXIV Settimana della Cultura d’Impresa, il Museo dell’Olivo Carlo Carli è aperto sabato per visite guidate che, tramite audioguida, svelano la storia e la cultura legate all'oro verde. Il percorso si può concludere con un assaggio di olio extravergine. Sempre in città, l'impegno sociale si concretizza con la Mostra-vendita dei lavori di ricamo e cucito eseguiti dalle volontarie del laboratorio AIFO Imperia, i cui proventi andranno a sostegno del progetto ‘Salute per tutti e senza barriere in Monzambico’ (attiva sia sabato che domenica al Cinema Parrocchiale). Infine, a Bordighera, l’Unione Culturale Democratica inaugura domenica la mostra collettiva di pittura ‘Donnamore’.

Eventi popolari e per famiglie

Per gli amanti dei sapori e del divertimento all’aperto, l’evento imperdibile del fine settimana è la Fiera di San Leonardo - Street Food a Imperia. Per due giorni, il Parco Urbano San Leonardo si trasforma in un polo gastronomico e festivo, con stand di cucina, mercatini e sagre aperte fino a mezzanotte, offrendo anche giochi gonfiabili per i più piccoli.

Infine, il divertimento per i più giovani è assicurato: a Vallecrosia, l’Oratorio Don Bosco organizza, sabato pomeriggio, la ‘Domenica in Famiglia’ con gonfiabili, un torneo di Bey Blade per i ragazzi e una competitiva Gara di Torte per le mamme. Sempre sabato, a Badalucco, l'AS Monaco fa tappa con il suo ‘Kids Tour’, portando un campo di gioco gonfiabile, visori di realtà virtuale e incontri con la mascotte Bouba. Per concludere la serata di sabato con uno sguardo verso l'alto, l'associazione Stellaria invita tutti a San Romolo per ‘Il cielo d'Autunno’, il primo appuntamento per l'osservazione ai telescopi del panorama celeste e del pianeta Giove.

Con una proposta così variegata, che unisce arte classica, impegno sociale, enogastronomia e divertimento per famiglie, la Riviera di Ponente conferma la sua vitalità culturale, rendendo l'attesa per l'imminente stagione natalizia un periodo ricco e stimolante.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo