Bordighera, serata dedicata all'India e alle sue spezie (Foto e video)

Una serata dedicata all'India verrà proposta il 13 marzo nel ristorante “La Réserve” a Bordighera.

Eccellenza gastronomica e ottimi vini in un'atmosfera suggestiva saranno i protagonisti della quarta serata a tema. Dopo il successo dei primi tre appuntamenti, uno dedicato al gran bollito piemontese accompagnato dalle sue sette salse, uno incentrato sul fritto misto alla piemontese e l'altro dedicato alla Raclette del Canton Vallese e alla Fondue Bourguignonne a "I venerdì sera a cena" verrà proposto un menù sull'India e sulle sue spezie.

Il ristorante trasformerà, dunque, la cena in un’esperienza multisensoriale. Con la complicità del rumore delle onde e di una vista mozzafiato che spazia fino alla Costa Azzurra, gli ospiti potranno sperimentare un viaggio tra i sapori etnici. "Il menù sarà composto dal Samossa, fagottini vegetariani al curry e coriandolo con chutney di ananas, mele e cannella, dal Puri, pane fritto con lenticchie, zenzero e curcuma" - svela il cuoco Abdur Awlad - "Verrà poi servito il Mutton Biryani, manzo al cumino e riso Basmati al curry dolce, il Murghi Tandoori, pollo marinato nello yogurt al Tandoori Masada e Nanruti, tipico pane indiano. Si proseguirà con Firmi, palline di latte condensato, e Rosmalai, riso al latte con uva sultanina, cannella e cardamomo. Infine, si potranno assaggiare la Banana Lassi, bevanda a base di yogurt, succo di limone e banana, il Masala Chia, la bevanda nazionale indiana, tè nero del Darjeeling con latte condensato e zenzero, e Naan Khatai, biscotti di mais e mandorle speziate".

Ogni pietanza sarà accostata a pregiati vini della Cantina Colomba Bianca di Mazzara del Vallo. "Vi sarà la possibilità di degustare un Doc Sicilia Lucido Bio Resilience, un lucido del 2023, una tipica uva siciliana dal profumo che ricorda il gelsomino, il sambuco, il pompelmo rosa e il melone con un gusto secco, suadente, equilibrato, armonico, sapido, di buona acidità e con poco alcool" - fa sapere il sommelier Piero Sattanino - "Verrà servito poi un Etna Rosso Doc Lavi Etna Rosso del 2021 con uve Nerello Mascalese al 90% più Nerello Capuccio al 10% in inox e botte di rovere di 14 mesi. Ha profumi che ricordano le ciliegie nere, le note floreali, è speziato con erbe aromatiche dell'Etna affinato in legno e con sentori tostati di vaniglia e cacao. Ha un gusto secco, elegante con tannini setosi, ha una fresca acidità e mineralità. Si potrà sorseggiare, in seguito, un Lavi Zibibbo Bio Demi-Sec senza annata realizzato con uve Zibibbo, che non è altro che Moscato d'Alessandria 100%, con il metodo Charmat con Perlage fine e persistente. E' molto floreale, aromatico dell'uva Moscato, equilibrato, sapido e con una vena morbida da servire a otto gradi. Si abbinerà bene, perciò, ai dessert che verranno proposti. Infine, verrà servito un caffè Lavazza. L'intero menù, compresa l'acqua minerale Calizzano Fonti Bauda e i vini, costerà 50 euro a persona".

