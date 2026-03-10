Sanremo, ai Martedì Letterari Lorenza Fruci racconta settant’anni di immaginario femminile in Rai (Foto)

Grande partecipazione questo pomeriggio al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo per il nuovo appuntamento dei Martedì Letterari, che ha visto protagonista Lorenza Fruci, scrittrice, giornalista e manager culturale, ospite della rassegna per presentare il suo libro “Donne in onda. Il racconto dell’immaginario femminile nei primi 70 anni della Rai” pubblicato da Rai Libri.

L’incontro, dedicato all’universo femminile, ha attirato numerosi appassionati e lettori, confermando ancora una volta il forte interesse del pubblico per il ciclo culturale promosso dal Casinò di Sanremo. Durante la presentazione, arricchita dalle letture dell’attrice Loredana De Flaviis, l’autrice ha guidato il pubblico in un viaggio attraverso settant’anni di televisione pubblica italiana, analizzando come il piccolo schermo abbia contribuito a costruire – e talvolta a trasformare – l’immaginario collettivo sulla figura della donna.

Il volume ripercorre alcune tappe fondamentali della rappresentazione femminile nella storia della Rai, a partire dalle prime inchieste televisive dedicate al ruolo delle donne nella società, come “La donna che lavora” del 1959, fino ai programmi che negli anni hanno affrontato i temi dell’emancipazione, del femminismo e della violenza di genere. Tra i passaggi ricordati anche trasmissioni storiche come “Si dice donna” e programmi più recenti come “Amore Criminale”, che dal 2007 porta all’attenzione del grande pubblico le storie di violenza contro le donne.

Attraverso l’analisi della programmazione televisiva, il libro di Lorenza Fruci mette in luce il ruolo della televisione non soltanto come specchio della società, ma anche come strumento capace di incidere sul cambiamento culturale, accompagnando alcune delle principali conquiste legislative e sociali del Paese, dalla cancellazione del delitto d’onore fino al riconoscimento dello stupro come reato contro la persona.

L’autrice, che vanta una lunga esperienza nel mondo della comunicazione e della promozione culturale, collabora con la Rai, scrive per il quotidiano Il Mattino e ha lavorato nel corso della sua carriera anche alla realizzazione di programmi televisivi, documentari e saggi. In passato ha ricoperto anche il ruolo di assessora alla Crescita culturale e delegata alle Pari opportunità di Roma Capitale, oltre ad aver collaborato con diversi enti locali nella valorizzazione culturale dei territori.

L’appuntamento di oggi ha confermato il successo della rassegna dei Martedì Letterari, che continua a rappresentare uno dei punti di riferimento della programmazione culturale cittadina.

Il calendario proseguirà giovedì 12 marzo alle ore 18 con una tavola rotonda dedicata al tema “Informazione e società ai tempi dell’Intelligenza Artificiale”, organizzata in occasione della presentazione del libro “L’algoritmo dell’uguaglianza” di Ruben Razzante. All’incontro prenderanno parte, tra gli altri, Michele Brambilla, direttore de Il Secolo XIX, Claudio Scajola, presidente della Provincia di Imperia, e lo stesso Razzante, docente di Diritto dell’Informazione all’Università Cattolica di Milano.