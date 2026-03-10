Sanremo, incontro con il neurologo Carlo Serrati su prevenzione di ictus e Alzheimer al Grand Hotel des Anglais

Un appuntamento dedicato alla salute del cervello e alla divulgazione scientifica. L’associazione MentInRete organizza a Sanremo un incontro pubblico dal titolo “Dialogo con il neurologo: la prevenzione dell’ictus e dell’Alzheimer e le nuove frontiere della neurologia”. Protagonista della serata sarà il neurologo e psicoterapeuta Carlo Serrati, coordinatore DIAR Neuroscienze Liguria, che guiderà il pubblico in un confronto sui temi della prevenzione e delle più recenti evoluzioni nel campo delle neuroscienze.

L’iniziativa si svolgerà giovedì alle 18 al Grand Hotel des Anglais. Durante l’incontro verranno affrontati argomenti di grande attualità, come i fattori di rischio dell’ictus, la prevenzione delle malattie neurodegenerative e i progressi della ricerca neurologica. Al termine dell’appuntamento è previsto anche un aperitivo su prenotazione. L’evento è a ingresso libero.

L’incontro si propone di avvicinare il pubblico ai temi della prevenzione e della salute neurologica, offrendo l’occasione di dialogare direttamente con uno specialista del settore.