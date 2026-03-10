Tre appuntamenti per il weekend di Ospedaletti: premi, Sagra del Carciofo e open‑day musicale

Sono tre gli appuntamenti in programma ad Ospedaletti nel corso del prossimo fine settimana.

Venerdì 13 marzo presso il Centro polivalente La Piccola in via Cavalieri di Malta dalle h.11 è prevista la premiazione del concorso 'Un poster per la pace' organizzato dal Lions Club Sanremo Matuzia. E' prevista la partecipazione degli studenti delle scuole medie 'De Amicis' di Ospedaletti, 'Nobel' di Sanremo e 'Padre Semeria' di Coldirodi.

Domenica 15 marzo è il giorno stabilito per lo svolgimento della “Sagra del Carciofo” uno degli appuntamenti ormai classici nel Calendario degli eventi a Ospedaletti. Da poco tempo, vista la crescente partecipazione del pubblico, la location della Sagra è stata spostata lungo il 'Boulevard', cioè l'ampio tratto di marciapiede di Corso Regina Margherita tra il bar Alexandra e l'hotel Petit Royal. A disposizione ci sono 350 posti a sedere e i biglietti si potranno acquistare a partire dalle h.10 della stessa mattinata di domenica. L'organizzazione della “Sagra del Carciofo” è come sempre a cura dell'associazione locale di volontari 'U Descu Spiaretè'.

Sempre domenica 15 marzo a partire dalle h.16 presso 'La Piccola' la neonata banda folk di Ospedaletti 'Florelia' invita tutta la cittadinanza e gli ospiti ad un open-day chiamato 'Porte aperte in sala banda' con l'intento di far conoscere musicisti e strumenti, musica e curiosità per conoscere meglio la 'Florelia' in un clima di grande convivialità e allegria.

N.B. Il servizio Turismo e Cultura del Comune di Ospedaletti comunica la proroga dei termini di presentazione degli elaborati dei partecipanti al concorso letterario "Nuovi Talenti" rivolto ai giovani dai 14 ai 18 anni, promosso dal festival letterario 'Il Piccolo Festival' che si svolgerà alla fine del prossimo mese di maggio. La nuova data fissata come scadenza dell'invio degli elaborati è adesso quella di venerdì 27 marzo, con l'invio tramite mail a biblioteca@comune.ospedaletti.im.it



