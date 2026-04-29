La Federazione Operaia Sanremese ospita il dibattito su "Il punto sulla Medicina di prossimità nel Distretto Socio-sanitario di Sanremo"

Il Gruppo di Culturale Politica della Federazione Operaia Sanremese organizza per sabato 16 maggio alle 9,30, nella Sala della FOS di V. Corradi, 47, Sanremo, un incontro aperto al pubblico dal titolo "Il punto sulla Medicina di prossimità nel Distretto Socio-sanitario di Sanremo".

Al Convegno saranno presenti in qualità di relatori il Direttore di Area Asl 1 Dott. Marino Anfosso, il Direttore del Distretto Sanitario di Sanremo Dott.ssa Laura Garibotto, il Segretario Provinciale di FIMMG Dott. Nicolò Moraglia, il Segretario Regionale di SIM Dott. Daniele Gasparotti, il Segretario Provinciale della FP CGIL Alessandro Petrini, il Coordinatore territoriale della CISL Fp Nico Zanchi, la Segretaria Generale UIL Fp Liguria Milena Speranza, la Portavoce del Forum Terzo Settore Imperia Paola Raffaglio, il Sindaco di Sanremo Alessandro Mager ,il Sindaco di Taggia Mario Conio ( in attesa di conferma), la Consigliera Regionale Chiara Cerri, il Consigliere Regionale e Vicepresidente della Commissione Salute Enrico Ioculano.

Scopo del convegno è quello di confrontarsi sulle finalità delle Case di Comunità e la loro utilità per i cittadini, rendendo più facile l'accesso diretto alla Medicina generale e specialistica senza dover ricorrere necessariamente al P.S. Ospedaliero. Pensiamo che le informazioni e il necessario confronto sull’argomento siano di particolare rilevanza, vista la recente apertura della Casa di Comunità di Sanremo.