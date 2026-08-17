T.N.T. Taggia Naturun Trail, domenica la quinta edizione, iscritti da Liguria, Nord-Ovest e Francia

La manifestazione, organizzata dalla ASD Naturun Team Valle Argentina con il patrocinio del Comune di Taggia, si prepara all’appuntamento con quasi 80 iscritti.

Il dato conferma l’interesse crescente per l’evento, che richiama partecipanti non solo dal territorio, ma anche dalla vicina Francia e da diverse località del Nord-Ovest italiano. L’edizione 2026 mantiene la formula che caratterizza il T.N.T.: un urban trail ludico-motorio non competitivo, aperto a tutti e affrontabile sia di corsa sia camminando.

Il percorso misura 7 chilometri, con 160 metri di dislivello positivo, e unisce attività sportiva, natura e scoperta del patrimonio storico e culturale di Taggia. La partenza sarà da Piazza Eroi Taggesi, da dove i partecipanti attraverseranno il Torrente Argentina per dirigersi verso le campagne che circondano il borgo, lungo strade secondarie, tratti sterrati e antiche mulattiere, passando nei pressi di Villa Curlo e della Chiesa di San Martino.

Il rientro attraverso lo storico Ponte Romanico introdurrà alla parte del percorso che si svilupperà nel centro storico di Taggia. Caruggi, scalinate in pietra, salite, discese tecniche, piazze e monumenti accompagneranno i partecipanti fino al passaggio dal Castello medievale, uno dei punti caratteristici del tracciato.

A rendere ancora più particolare l’atmosfera saranno anche quest’anno i figuranti in abiti del Seicento, presenti in alcuni dei luoghi più caratteristici del centro storico. Dopo l’ultimo tratto lungo Via Mazzini, il percorso terminerà in Piazza Eroi Taggesi, dove ad attendere i partecipanti ci saranno musica, speaker e pubblico.

Lo spirito della manifestazione resterà quello di una festa dello sport aperta a tutti. Non sarà stilata una classifica ufficiale, ma soltanto una lista dei finishers, in linea con la natura ludico-motoria dell’iniziativa.

Gli organizzatori assegneranno comunque un riconoscimento simbolico ai primi tre uomini e alle prime tre donne che raggiungeranno il traguardo: le riproduzioni tridimensionali del “candelotto”, storico logo del T.N.T., realizzate con tecnologia di stampa 3D e rifinite a mano dal partner Ottica Delfino Snc.

Confermati anche i 13 premi speciali, tra gli elementi più originali della manifestazione. Grazie alla collaborazione di bar, ristoranti e attività del territorio, saranno premiati alcuni partecipanti individuati attraverso categorie particolari, i cui criteri di assegnazione vengono presentati in questi giorni sui canali social della ASD Naturun Team Valle Argentina.

Al termine del T.N.T. è previsto il tradizionale buffet conclusivo con specialità del territorio, momento di ristoro e convivialità per condividere le emozioni della giornata.

Iscrizioni ancora aperte

Le iscrizioni proseguono online attraverso la piattaforma Wedosport.net e resteranno aperte fino alla mezzanotte di sabato 22 Agosto.

Sarà inoltre possibile iscriversi e ritirare la busta tecnica contenente pettorale e pacco gara sabato 22 agosto, dalle 16:30 alle 19:00, presso lo stand allestito nei pressi della Palestra La Pineta, in Viale delle Palme 40/B a Taggia.

Ultima possibilità per ottenere un pettorale “last minute” domenica 23 agosto direttamente in Piazza Eroi Taggesi, dalle 17:00 alle 18:30, fino ad esaurimento dei 200 pettorali disponibili.

Il briefing pre-partenza è previsto alle 18:45, mentre alle 19:00 scatterà ufficialmente la quinta edizione del T.N.T. – Taggia Naturun Trail.

Per informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo naturunteamk40@gmail.com oppure al numero 349 0992209 (Samuele).

Tutti gli aggiornamenti dell’ultima settimana saranno pubblicati sul sito internet e sui canali Facebook e Instagram della ASD Naturun Team Valle Argentina.