Sanremo, sopralluogo del sindaco Mager e del consigliere Damiano ai lavori di via San Martino (Foto)

Il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e il consigliere comunale di opposizione Marco Damiano hanno effettuato un sopralluogo in strada San Martino per verificare di persona l’andamento dei lavori alla rete fognaria.

Durante l'incontro, a cui hanno partecipato anche il direttore dei lavori, ingegner Carbonetto, e l'assistente Lanteri, è emerso che la parte più critica dell’intervento, situata nella parte alta del tratto interessato, è già stata completata. Ora si attende di capire se la sistemazione e il controllo della condotta saranno sufficienti o se serviranno ulteriori interventi. Un'operazione che richiederà controlli costanti da parte dei tecnici.

Un secondo step potrebbe riguardare l'ingresso in corso Cavallotti con modifiche alla viabilità, anche se non è ancora certo che sarà necessario. Rimane invece programmato un ulteriore lavoro sulla scalinata, previsto per ottobre, con l’obiettivo di separare le acque bianche dalle altre: attualmente, infatti, la loro confluenza crea disagi significativi.

"Ho visitato il cantiere - dichiara il primo cittadino - I lavori procedono. L'auspicio è che eliminino definitivamente il problema del sovraccarico in occasione di eventi piovosi molto rilevanti".

Rivieracqua ha sottolineato che il problema delle tubature vetuste è annoso e richiede una strategia complessiva di riqualificazione, non interventi frammentati. Da qui l'idea accennata in colloquio col consigliere Damiano di aprire un tavolo di lavoro con il Comune per pianificare soluzioni strutturali e durature.

Da parte di Damiano la soddisfazione per il sopralluogo effettuato, trattandosi di un tema da settimane al centro delle discussioni cittadine. Accolta con piacere anche la presenza del sindaco che personalmente è venuto a verificare la situazione di disagio per i residenti, causata dai cattivi odori che provengono dalle condotte. Il rischio, evidenziato dai tecnici, è quello di proseguire con le "pezze", se non si adopera un piano d'azione più ampio e incisivo.