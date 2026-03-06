Rifiuti, Arlir lancia la nuova piattaforma digitale per i Pef: coinvolti tutti i 234 Comuni liguri

Nuovo passo avanti nel rafforzamento della governance del ciclo dei rifiuti. Arlir - agenzia regionale ligure per i rifiuti ha avviato la seconda comunicazione istituzionale rivolta ai 234 comuni liguri e ai gestori del servizio, accompagnata dal lancio della nuova piattaforma digitale proprietaria dell’agenzia dedicata alla gestione dei piani economico-finanziari (pef) del servizio rifiuti per il periodo regolatorio 2026–2029.

"Lo strumento è stato progettato come piattaforma strutturata, tracciata e sicura per la gestione dei flussi informativi tra comuni, gestori e agenzia - spiega il direttore di Arlir Sergio Tommasini -. L’obiettivo è rendere più efficiente e trasparente il processo di raccolta, verifica e gestione delle informazioni necessarie alla predisposizione dei Pef, in coerenza con la regolazione nazionale e con le attività di coordinamento regionale. In questo senso abbiamo già riscontrato un'attenzione forte da parte dei nostri stakeholders".

La piattaforma è stata presentata ai comuni e ai gestori attraverso una prima comunicazione inviata nelle scorse settimane, che ha già registrato oltre 150 comuni pre-registrati al sistema. Con la comunicazione in partenza oggi si completa la fase di attivazione dello strumento a livello regionale.

Il sistema digitale consentirà una gestione ordinata e coordinata delle attività regolatorie relative ai Pef, con una suddivisione chiara delle competenze e dei referenti territoriali, organizzati secondo i 9 bacini regionali di gestione dei rifiuti. In questo modo Arlir intende rafforzare la propria presenza sul territorio, garantendo un rapporto diretto e continuativo con amministrazioni comunali e gestori.

Sono già stati organizzati diversi incontri tecnici con comuni e gestori, mentre nei prossimi giorni è previsto un webinar formativo dedicato all’utilizzo della piattaforma, aperto a tutti i soggetti coinvolti.

Il nuovo sistema prevede inoltre:

supporto tecnico continuativo

una sezione dedicata alla gestione delle Faq

assistenza operativa per accompagnare gli enti locali nell’utilizzo dello strumento

Con questa iniziativa Regione Liguria rafforza il ruolo di Arlir come struttura tecnica di supporto ai territori, mettendo a disposizione dei comuni liguri uno strumento digitale moderno che semplifica le procedure, garantisce tracciabilità dei dati e favorisce un dialogo continuo tra enti locali, gestori e Regione Liguria.