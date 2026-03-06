Rifiuti, Arlir lancia la nuova piattaforma digitale per i Pef: coinvolti tutti i 234 Comuni liguri

Nuovo passo avanti nel rafforzamento della governance del ciclo dei rifiuti. Arlir - agenzia regionale ligure per i rifiuti ha avviato la seconda comunicazione istituzionale rivolta ai 234 comuni liguri e ai gestori del servizio, accompagnata dal lancio della nuova piattaforma digitale proprietaria dell’agenzia dedicata alla gestione dei piani economico-finanziari (pef) del servizio rifiuti per il periodo regolatorio 2026–2029.
"Lo strumento è stato progettato come piattaforma strutturata, tracciata e sicura per la gestione dei flussi informativi tra comuni, gestori e agenzia - spiega il direttore di Arlir Sergio Tommasini -. L’obiettivo è rendere più efficiente e trasparente il processo di raccolta, verifica e gestione delle informazioni necessarie alla predisposizione dei Pef, in coerenza con la regolazione nazionale e con le attività di coordinamento regionale. In questo senso abbiamo già riscontrato un'attenzione forte da parte dei nostri stakeholders".
La piattaforma è stata presentata ai comuni e ai gestori attraverso una prima comunicazione inviata nelle scorse settimane, che ha già registrato oltre 150 comuni pre-registrati al sistema. Con la comunicazione in partenza oggi si completa la fase di attivazione dello strumento a livello regionale.
Il sistema digitale consentirà una gestione ordinata e coordinata delle attività regolatorie relative ai Pef, con una suddivisione chiara delle competenze e dei referenti territoriali, organizzati secondo i 9 bacini regionali di gestione dei rifiuti. In questo modo Arlir intende rafforzare la propria presenza sul territorio, garantendo un rapporto diretto e continuativo con amministrazioni comunali e gestori.
Sono già stati organizzati diversi incontri tecnici con comuni e gestori, mentre nei prossimi giorni è previsto un webinar formativo dedicato all’utilizzo della piattaforma, aperto a tutti i soggetti coinvolti.
Il nuovo sistema prevede inoltre:
- supporto tecnico continuativo
- una sezione dedicata alla gestione delle Faq
- assistenza operativa per accompagnare gli enti locali nell’utilizzo dello strumento
Con questa iniziativa Regione Liguria rafforza il ruolo di Arlir come struttura tecnica di supporto ai territori, mettendo a disposizione dei comuni liguri uno strumento digitale moderno che semplifica le procedure, garantisce tracciabilità dei dati e favorisce un dialogo continuo tra enti locali, gestori e Regione Liguria.