“Generazione Sanremo” diventa associazione: Mager alla presentazione, Fellegara "Il nostro accordo? Sta dando frutti” (Foto e video)

È stata presentata ufficialmente questa sera, presso la Federazione Operaia Sanremese, la nuova associazione culturale, civica e sociale “Generazione Sanremo”. Un'iniziativa che nasce nel solco della lista civica protagonista dell’ultima tornata elettorale e che oggi, a nove mesi di distanza, si trasforma in un progetto strutturato, destinato a durare e a lasciare il segno.

A sottolineare la portata dell’evento è stata anche la presenza del sindaco di Sanremo Alessandro Mager, accanto al vicesindaco Fulvio Fellegara, promotore e volto principale del progetto. Un gesto che conferma, anche simbolicamente, la collaborazione in atto tra le due anime civiche dell’amministrazione comunale.

“La presenza del sindaco ovviamente mi fa piacere – ha commentato Fellegara –. La nostra collaborazione si vede anche da questi particolari. Stiamo facendo delle cose: abbiamo fatto un accordo di programma, ci siamo conosciuti e abbiamo messo le basi per lavorare insieme per Sanremo. A nove mesi di distanza, quello che abbiamo detto lo stiamo realizzando. Ho avuto la libertà di lavorare come meglio posso, stiamo cercando di raggiungere gli obiettivi preposti. Se riusciamo a continuare a lavorare così, sarà una scommessa vinta”.

“Generazione Sanremo” si definisce come molto più di un semplice nome: è un’idea, una visione, un progetto concreto per la città. “La nostra lista civica non è stata una meteora, ma una presenza costante – hanno spiegato i promotori –. Lo avevamo promesso in campagna elettorale e oggi dimostriamo con i fatti che il nostro impegno prosegue. Generazione Sanremo nasce per restare, per lavorare e per costruire il futuro della nostra città”.

Il cuore dell’associazione è formato da volontari e sostenitori che avevano già affiancato il progetto elettorale e che in questi mesi hanno continuato a collaborare attivamente. A guidare il gruppo, la presidente Noemi Angelini e i vicepresidenti Piercarlo Borgo e Claudio Mastruantuono, a cui è stato affidato il compito di portare avanti questa nuova fase.

L’associazione si pone obiettivi chiari: supportare l’azione amministrativa, mantenere un filo diretto con i cittadini, promuovere iniziative culturali e sociali e garantire la massima trasparenza nella comunicazione dei risultati. Un dialogo costante con la città, che proseguirà anche attraverso il format già noto in campagna elettorale, “Dillo a Fulvio”, incentrato sull’ascolto diretto della cittadinanza.

“Sanremo ha bisogno di persone che non si accontentano, che non si limitano alle polemiche sterili ma che lavorano con passione e determinazione. Generazione Sanremo vuole essere una forza che costruisce e che fa la differenza”, hanno ribadito gli organizzatori, sottolineando la volontà di mantenere un approccio aperto e collaborativo, senza barriere ideologiche.

E guardando al futuro, il messaggio è chiaro: “L’onda fucsia non si ferma, continua il suo percorso e diventa ancora più forte. Abbiamo acceso un motore che non si spegne, perché il futuro di Sanremo si costruisce oggi. Generazione Sanremo è nata. E non si ferma più”.