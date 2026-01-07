Sanremo: i Vigili del Fuoco ringraziano per la grande festa della “Vecchina”

Gentile Direttore,

Chi le scrive sono i Pompieri di Sanremo. Con la presente vorremmo ringraziarvi per la bella carrellata di foto pubblicate dal Vostro giornale sulla festa svoltasi in occasione dell'arrivo della Vecchina più amata da Grandi e Bambini.

Ovviamente queste belle giornate hanno dietro tanto impegno, spirito di Corpo e passione per ciò che facciamo, ma sopratutto per ciò che rappresentiamo. Altresì non si potrebbero mai organizzare eventi simili se non sapessimo di poter contare su chi ogni anno ci affianca e supporta. Per questo motivo vorremmo approfittare del vostro Giornale per fare dei doverosi, ma sentiti ringraziamenti.

In Primis al Nostro Comandante Provinciale, che ha acconsentito ed autorizzato per organizzare questa splendida giornata. L'Amministrazione Comunale di Sanremo, il Comandante della Polizia Locale e gli Agenti che ci hanno supportato ed accompagnati. I Colleghi Pompieri tutti, in servizio, liberi dal servizio e pensionati. I Maghi Alex e Zio Best, i Lion's di Sanremo, il Supermercato Conad di Arma di Taggia, la Promographics di Sanremo.

Grazie a tutti davvero e appuntamento all'anno prossimo".