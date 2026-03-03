Sanremo, emergenza rifiuti nell’immediato entroterra: maleducati gettano cocci di vetro vicino ai cassonetti (Foto)

Nonostante gli sforzi che, quotidianamente, vengono fatti dalla dirigenza e dalle maestranze di Amaie Energia, nuove segnalazioni arrivano da residenti dell'entroterra di Sanremo, per le zone dove i solidi maleducati ed incivili abbandonano rifiuti, cocci di vetro in bidoni pieni di immondizia. Secondo quanto riportato da diversi cittadini, la situazione è diventata insostenibile, con zone che sono discariche a cielo aperto dove chiunque si sente in diritto di scaricare di tutto: dai sanitari agli elettrodomestici, fino ai sacchetti di rifiuti che il vento trasporta nelle proprietà private.

Alcuni residenti lamentano anche il fatto di dover indossare il giubbotto catarifrangente e i guanti per ripulire un’area pubblica, aggiunge il residente. Tra le richieste avanzate, l’installazione di telecamere fototrappola per sanzionare chi abbandona rifiuti in strada e il richiamo al dovere degli operatori per garantire la pulizia completa delle aree di raccolta. In attesa di interventi concreti, i cittadini chiedono un decoro urbano coerente con l’immagine internazionale della città.

Una segnalazione importante ci arriva da strada Marco Gavino, la congiunzione tra via Val d'Olivi e strada Peiranze, dove sono state scattate le foto dell'abbandono di rifiuti e cocci di vetro pericolosi. Amaie Energia, contattata dal nostro giornale, ha confermato che sensibilizzerà gli operatori ecologici, affinchè intervengano regolarmente dietro i cassonetti per mantenere pulizia e decoro.