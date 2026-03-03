 / Al Direttore

Marciapiedi rovinati e buche dopo il taglio delle palme: degrado in corso Trento e Trieste a Sanremo (Foto)

La segnalazione di una lettrice denuncia rischi per pedoni, anziani e bambini

Una nostra lettrice, Maria, ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado in corso Trento e Trieste:

“In diversi punti il marciapiede è rovinato e presenta buche e parti sconnesse che possono essere pericolose per chi passa a piedi, soprattutto per anziani e bambini. Inoltre, dopo il taglio delle palme, sono rimasti dei buchi nel terreno che rendono la zona ancora più trascurata e poco sicura. Spero che questa segnalazione possa aiutare a richiamare l’attenzione su una zona di Sanremo che merita più attenzione da parte degli amministratori”.

