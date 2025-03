Maltempo per tutta la settimana sulla nostra provincia: carri fioriti 'bagnati'? Dalle previsioni sembra di no

Le previsioni del tempo a lunga scadenza sono sempre da evitare, perché gli esperti del settore raccomandano sempre di non andare mai oltre le 36/48 ore, soprattutto dopo che i cambiamenti climatici hanno preso il sopravvento. Ma, come sempre capita, quando ci sono appuntamenti importanti che si svolgono all’aperto, si è sempre interessati a capire come si evolverà la situazione meteo. E, visto che a Sanremo è iniziata la settimana dei carri fioriti e del Festival dei Fiori l’interesse è ai massimi livelli per chi organizza e chi si presenterà ai nastri di partenza del concorso di domenica prossima.

Le avvisaglie di domenica, ieri e stanotte hanno confermato le previsioni degli ultimi giorni ed ora si guarda con attenzione (e apprensione ai prossimi). Spoileriamo subito il meteo di domenica, giorno clou del corso fiorito che dovrebbe (condizionale sempre d’obbligo) essere una giornata senza pioggia. Forse non splenderà alto il sole ma, almeno, chi assieperà il percorso dei carri non dovrebbe bagnarsi. Purtroppo, invece, sarà una settimana pessima per il maltempo che colpirà l’intero Nord-Ovest della penisola e, quindi, anche la nostra provincia. Le piogge saranno continue anche oggi e domani mentre giovedì potranno essere alternate a schiarite. Quindi scatta la previsione a lungo termine, come sempre totalmente da confermare almeno per oggi.

Giovedì, come detto, si potrebbe vivere una tregua del maltempo ma venerdì e sabato vengono al momento considerate le giornate peggiori con piogge e temporali. Il maltempo dovrebbe allontanarsi dalla nostra provincia nel tardo pomeriggio di sabato con schiarite in estensione a domenica. Anche le temperature non saranno dalla nostra parte e tenuto conto che il corso fiorito è stato spostato da molti anni, da fine gennaio a metà febbraio proprio per ragioni legate alla colonnina di mercurio.

Per tutta la settimana si divideranno tra gli 11/12 gradi di minima al mattino e i 12/13 di massima. Domenica, se tutto dovesse essere confermato, scenderanno di uno o due gradi, con la minima intorno a 10 e la massima non oltre i 12. Sicuramente temperature non paragonabili a quelle degli ultimi appuntamenti con i fiori e i carri a Sanremo.

Non resta che incrociare le dita e sperare, soprattutto, che le previsioni a lungo termine non siano particolarmente precise e che sabato e domenica possa farla da padrone il sole, per non rovinare una splendida organizzazione del Festival dei fiori e del corso fiorito di domenica. L'ultimo corso fiorito sotto la pioggia, lo ricordiamo, si è svolto nel 2018.