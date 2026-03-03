Ponte sull’Argentina e ciclabile, promesse mancate e sicurezza a rischio: la dura posizione di un lettore

Un lettore interviene con toni duri sulla vicenda del Ponte sull’Argentina e del bypass ciclabile di Arma, tornato al centro del dibattito dopo le promesse delle settimane scorse. A scrivere è il dottor Augusto Mariotti, che contesta apertamente ritardi e promesse non mantenute. Secondo il lettore, l’annuncio di un bypass “pronto entro fine febbraio” si è rivelato l’ennesima illusione: “Parole, parole soltanto parole”, richiama citando ironicamente il Festival.

“In quasi un anno non è stata trovata una soluzione per garantire la sicurezza dei frequentatori della pista ciclabile e la tutela delle attività economiche collegate". Il lettore allarga poi lo sguardo a quanto avvenuto a Sanremo durante il Festival, ricordando come la ciclabile sia stata utilizzata per il transito di automezzi nonostante “Un fondo già in pessime condizioni”. Da qui la proposta: "Destinare parte dei proventi Rai a un intervento di riasfaltatura, ma ho il sospetto che l’asfaltatura subirà il medesimo destino del bypass di Arma”.