Sanremo: via Grossi Bianchi a Poggio tra buche e silenzi: residenti ignorati, la strada resta pericolosa (Foto)

Una nostra lettrice, C.N., ci ha scritto a nome dei residenti di Via Grossi Bianchi, in frazione Poggio a Sanremo, per denunciare una situazione ormai insostenibile:

"Da tempo abbiamo segnalato all’Ufficio Relazioni con il Pubblico la presenza di profonde buche e cunette fortemente dissestate nel tratto che va dal semaforo fino a Casa Serena. Purtroppo, a fronte delle ripetute comunicazioni, non è mai arrivata una risposta né tantomeno un intervento risolutivo. Il manto stradale, in più punti, rende il transito pericoloso: nelle ore serali la scarsa visibilità amplifica i rischi, mentre nei giorni di pioggia l’acqua che si accumula nelle buche maschera le irregolarità dell’asfalto, mettendo a repentaglio automobilisti, motociclisti e pedoni. Non si tratta di disagi marginali, ma di una concreta minaccia alla sicurezza quotidiana di chi vive e percorre quella strada. Ricordiamo che, secondo il Codice della Strada, l’ente proprietario ha l’obbligo di garantire la manutenzione e la sicurezza delle infrastrutture viarie. Per questo chiediamo un intervento tempestivo del Comune di Sanremo, affinché vengano ripristinate condizioni minime di sicurezza e rispetto per i cittadini. Confidiamo che dare spazio a questa lettera possa finalmente accendere un faro su un problema reale e spingere chi di dovere ad agire. La sicurezza non può attendere, né può perdersi nel silenzio delle segnalazioni inevase".