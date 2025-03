Nasce a Sanremo la nuova sede dell'associazione Italia-Israele, scoperta la targa all'hotel Des Anglais (Foto)

Inaugurata la nuova sede dell'associazione Italia-Israele di Ventimiglia, che sorgerà a Sanremo nello specifico all'Hotel des Anglais dove è stata scoperta la targa che simboleggia anche un nuova vita per l'associazione, che ha cambiato nome in associazione Italia-Israele Ventimiglia-Sanremo International.

"Lo scopo dell'associazione - spiega il presidente Maria Teresa Anfossi - è quello di far conoscere Israele a livello culturale. Uno Stato democratico, nato per il popolo ebraico ma poi aperto a tutti. Potrebbe stupire a chi ci va notare quanto sia una realtà cosmopolita".

Scopo principale dell'associazione è quello, affermano, di promuovere la cultura, attrraverso incontri, conferenze, momenti conviviali e molto altro, rivolt a quelle persone che vorranno approfondire la conoscenza relativa allo Stato di Israele e alla sua storia. "Noi crediamo che esista un'unica grande aristocrazia, quella della cultura - afferma il segretario Alessio Rossi - e la cultura è fondamentale per andare a costruire un dialogo costruttivo, utile per capire le cose. Quello che vogliamo è arrivare a comporre un cenacolo con questo obiettivo".

La nuova associazione si pone come obiettivo quello di essere, come dice il nuovo nome adottato, internazionale, sottolinea il vicepresidente Antonino Falzone: "Data la posizione di confine in cui ci troviamo abbiamo già rapporti con realtà estere, ma vogliamo aumentarle ancora di più, superando i confini delle frontiere e legandoci ad altre realtà che condividono il nostro obiettivo".

Alla presentazione della nuova sede hanno partecipato numerose persone, provenienti sia dall'Italia che dalla Francia: tra queste anche l'ex partigiano Gustavo Ottolenghi. Un saluto è stato portato anche dal senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino: "L'associazione sarà sicuramente utile a saldare un rapporto di amicizia che oggi sappiamo purtroppo essere minato dalle tristi vicende che stanno accadendo. Ma vedere una platea così davanti a me fa vedere la vicinanza tra il ponente ligure e Israele, la volontà di stare vicino a tutte quelle persone che stanno attraversando un momento difficilissimo, di un conflitto inaccettabile. Realtà del genere servono a ricordare che bisogna stare vicini".

Il nuovo consiglio che guiderà l'associazione sarà composto da: Maria Teresa Anfossi (Presidente), Antonino Falzone (vicepresidente e tesoriere), Alessio Russo (segretario), Salvatore Visconti, Jacob Choukroun, Sara Rambaldi e Fabienne Decadi.