ASL1, grande adesione al menù gluten free per la Settimana della Celiachia: l’80% dei dipendenti sceglie il pasto senza glutine

In occasione della Settimana Nazionale della Celiachia (9–17 maggio), ASL1 ha promosso una serie di iniziative dedicate alla sensibilizzazione sulla celiachia e sull’alimentazione senza glutine, una patologia autoimmune cronica che in Italia riguarda circa 600.000 persone e che in Liguria si stima interessi 7.000 cittadini.

Il 15 maggio, nelle tre mense aziendali di ASL1 è stato proposto un menù completamente gluten free, aperto a tutti i dipendenti come gesto simbolico di vicinanza alle persone celiache. L’iniziativa ha registrato un risultato significativo: circa l’80% del personale che ha usufruito del servizio mensa ha scelto il menù dedicato.

Il pasto prevedeva risotto alla marinara oppure pasta senza glutine al salmone, cotoletta di lonza con panatura al mais e gallette di riso o mais. ASL1 ha ringraziato le aziende CAMST e CIR Food per la collaborazione nella realizzazione dell’iniziativa.

«Anche piccoli gesti quotidiani possono contribuire a creare maggiore attenzione e consapevolezza verso chi convive con la celiachia – sottolinea il Coordinatore di Area ASL1 Marino Anfosso –. Attraverso queste iniziative vogliamo promuovere una maggiore conoscenza del tema e ricordare come, per molte persone, l’alimentazione senza glutine rappresenti una necessità clinica quotidiana».

Parallelamente, ASL1 ha realizzato un video informativo con la dr.ssa Antonella De Ceglie, Direttore sostituto della Gastroenterologia, dedicato ai sintomi, alla diagnosi, alla terapia e ai percorsi di supporto per le persone affette da celiachia. Nel video viene chiarita anche la differenza tra celiachia e intolleranza al glutine, spesso confuse ma clinicamente molto diverse. Il contenuto è disponibile sui canali social e web dell’azienda.



Il video è disponibile sui canali social e web di ASL1 al seguente link: Video “Celiachia: sintomi, diagnosi e vita senza glutine”

In queste settimane, gli Ospedali di Imperia e Sanremo stanno inoltre aderendo alla campagna nazionale “Illuminiamo l’Italia di Magenta”, dedicata alla sensibilizzazione sull’Esofagite Eosinofila e sulle patologie gastrointestinali eosinofile. ASL1 annuncia che nelle prossime settimane saranno pubblicati ulteriori contenuti informativi e materiali di approfondimento.