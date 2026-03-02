Si abbassa il sipario sul Festival: Sanremo saluta la settimana della musica e le installazioni in città (Foto)

Finisce il Festival e anche la città di Sanremo inizia a svestire l'abito: gli operatori hanno già iniziato i lavori di smantellamento delle numerose strutture erette in occasione della kermesse, che hanno troneggiato sulla città durante l'intera settimana, offrendo ai presenti sul territorio diversi luoghi di interesse. Ora però il Festival è terminato e anche per loro arriva il tempo dei saluti.

La maggioranza di operai si trova nelle immediate vicinanze dell'Ariston, sede dell'Eni Carpet che ha brillato durante la sfilata dei cantanti in gara di lunedì 23: le luci che hanno acconpagnato le passeggiate serali e illuminato via Matteotti, facendo da pista anche per l'arrivo durante la serata finale di Andrea Bocelli. Ora le luci sono scomparse e i camion iniziano a essere caricati con tutti i materiali, esattamente come accade in Piazza Borea d'Olmo, dove sorge lo stand di Rai Radio 2.

Un po' più indietro i lavori sul Suzuki stage di Piazza Colombo, ma la cosa non stupisce data l'imponenza del tutto, ma gli operai sono al lavoro con i mezzi per spostare il tutto e liberare al più presto la piazza cittadina così anche da ricostituire la viabilità tradizionale: secondo la cartellonistica, la fine dovrebbe essere prevista per il 14 marzo, quando l'area dovrebbe tornare nuovamente percorribile dai mezzi.

E anche allontanandosi dal centro lo scenario resta fondamentalmente lo stesso: il villaggio delle radio di Corso Imperatrice ha già dato i suoi saluti e terminate le ultime operazioni dovrebbe tornare nuovamente percorribile, mentre la zona portuale si presenta similmente al centro, con camion e carrelli elevatori in azione sia vicino allo stand di Radio Kiss Kiss in piazzale Vesco sia vicino a quello di Air Wick, sempre in zona Porto Vecchio; e dall'altro lato di Pian di Nave anche la ruota panoramica di Rowenta sta per salutare fino al prossimo anno.

Siamo agli ultimi colpi della 76sima edizione del Festival, con la musica che piano piano si dissolve tra le ultime note di qualche artista di strada alla ricerca di un ultimo applauso, con la città che si prepara a fare spazio alle altre manifestazioni, all'arrivo dell'estate e all'arrivo dell'autunno, quando il Festival, tra le natalizie e l'arrivo del nuovo anno, tornerà a far parlare di sè, insieme a tutte quelle installazioni su cui ora si sta abbassando il sipario.