Una mostra collettiva di arte e artigianato dedicata all’universo femminile: Ventimiglia inaugura "Voci di donna" (Foto)

Una settimana dedicata all’universo femminile, raccontato attraverso l’arte. Ha preso il via ieri con un taglio del nastro, presso l'ex chiesa di San Francesco a Ventimiglia Alta, la mostra collettiva di arte e artigianato: "Voci di donna".

In tanti hanno preso parte al vernissage inaugurale del percorso corale che intreccia pittura, scultura, fotografia, artigianato artistico, installazioni e parole, dando forma alle molteplici sfumature della donna. Per l'occasione erano presenti anche il sindaco Flavio Di Muro, il consigliere comunale Franca Bonadonna, Sergio Scibilia di Confesercenti, Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia e gli artisti. "È stata un’apertura intensa, carica di emozione e partecipazione" - dicono gli organizzatori - "La mostra nasce con l’intento di dare spazio e voce all’universo femminile, raccontandone forza, fragilità, coraggio e rinascita attraverso opere che parlano al cuore prima ancora che allo sguardo. Ogni lavoro esposto è un frammento di storia, un’esperienza vissuta, un messaggio che invita a fermarsi e ad ascoltare davvero. L’atmosfera durante il vernissage è stata coinvolgente e sentita: il pubblico ha partecipato con grande attenzione, creando un momento di condivisione autentica. Non è solo una mostra ma un percorso emotivo che accompagna il visitatore tra racconti, simboli e suggestioni legate all’identità e alla dignità della donna".

La mostra, a ingresso gratuito promossa da Impresa Donna di Confesercenti in collaborazione con ART.e e con il patrocinio del comune di Ventimiglia, si potrà ammirare fino all'8 marzo dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18 mentre il sabato e la domenica dalle 10 alle 18. "'Voci di Donna' vuole essere un omaggio ma anche uno spunto di riflessione: un invito a riconoscere il valore delle storie femminili, troppo spesso sussurrate, e a trasformarle in parole che risuonano con forza" - sottolineano gli organizzatori.