"Il colore dei sentimenti", mostra d'arte di Simone Gati a Bordighera

Mostra d'arte di Simone Gati a Bordighera. L'artista dell'associazione 'Venti d'Arte' di Ventimiglia esporrà i suoi dipinti sabato 18 e domenica 19 aprile, dalle 10 alle 18, nella veranda dell’hotel Parigi, sul lungomare della città delle palme.

"Sono un artista di Ventimiglia e faccio parte dell’associazione artistica 'Venti d’Arte'" - dice Simone Gati - "Ho iniziato a dipingere nel 2020, durante il periodo del Covid, spinto dal desiderio di creare un quadro personale per la mia nuova casa. Da quel momento è nata la mia carriera artistica".

"Per me la pittura è un linguaggio diretto e istintivo. Lavoro principalmente con l’acrilico, lasciando che il gesto e il colore guidino il mio pensiero" - svela l'artista - "Il mio stile è astratto ma profondamente legato all’emotività: ogni opera nasce da una sensazione, da uno stato d’animo e da un momento preciso. I colori non sono mai scelti a caso: diventano il mezzo attraverso cui esprimo ciò che le parole non riescono a dire".

"Il colore dei sentimenti" è il titolo della mostra di Gati. "E' la mia prima mostra personale, un traguardo importante che rappresenta una tappa significativa del mio percorso artistico. In passato ho partecipato a diverse mostre collettive, esperienze che mi hanno permesso di confrontarmi, crescere e arrivare oggi a questo spazio interamente dedicato alla mia espressione" - afferma - "Questa esposizione è un invito a osservare senza cercare necessariamente un significato unico, lasciandosi guidare dalle proprie emozioni. Vi aspetto numerosi presso la veranda dell’hotel Parigi, sul lungomare di Bordighera sabato 18 aprile e domenica 19 aprile dalle 10 alle 18".