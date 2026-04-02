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Eventi | 02 aprile 2026, 09:38

Sanremo, al via la mostra “I Luoghi dell’anima: una vita a colori” di Mario Borella

Dal 3 al 26 aprile al Casinò e a Porta Teatro, trenta opere raccontano oltre 50 anni di carriera tra luce, emozioni e territorio

Sanremo, al via la mostra “I Luoghi dell’anima: una vita a colori” di Mario Borella

Sarà inaugurata domani, venerdì 3 aprile alle ore 17.00, la mostra “I Luoghi dell’anima: una vita a colori” del pittore Mario Borella, allestita nel foyer di Porta Teatro e del Casinò di Sanremo. L’esposizione sarà visitabile fino al 26 aprile e rappresenta un viaggio artistico attraverso la lunga e apprezzata carriera dell’autore.

In occasione dell’inaugurazione verrà presentato anche il volume “Luoghi dell’anima: una vita a colori”, curato da Lucia Terramoccia, che ripercorre il percorso creativo di Borella e il suo legame profondo con il territorio.

La mostra offrirà al pubblico l’opportunità di ammirare circa trenta opere, molte delle quali dedicate agli scorci più suggestivi di Sanremo, tra marine, regate, orchestre e atmosfere della vicina Costa Azzurra. Un racconto per immagini che esprime tutta la sensibilità artistica di Borella, da sempre riconosciuto come interprete della luce e delle emozioni.

Artista affermato da oltre cinquant’anni, Borella ha conquistato nel tempo l’attenzione di critici e collezionisti, ottenendo numerosi riconoscimenti sia in Italia che all’estero. La sua pittura, caratterizzata da un forte dinamismo cromatico e da una materia densa lavorata a spatola, assume spesso una dimensione quasi scultorea, avvicinandosi a una forma di neo-impressionismo.

Redazione

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