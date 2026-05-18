Taggia, le tre parrocchie unite in preghiera: la Madonna Miracolosa arriverà dal mare ad Arma

Le tre parrocchie della città di Taggia tornano a riunirsi in un intenso momento di fede e devozione mariana. Venerdì 22 maggio, alle ore 21:00, il Lido dell’Annunziata di Arma di Taggia farà da cornice alla tradizionale preghiera comunitaria dedicata alla Madonna Miracolosa, nel mese storicamente consacrato alla Vergine Maria. Come già avvenuto nel 2025, i fedeli accoglieranno con raccoglimento e partecipazione l’Effigie della Madonna Miracolosa che arriverà dal mare, approdando direttamente presso il lido. Un gesto dal forte valore simbolico e spirituale, capace di unire la comunità in un’unica invocazione di speranza e protezione.

La devozione alla Madonna Miracolosa rappresenta una delle tradizioni religiose più sentite del territorio tabiese. Le sue origini risalgono all’11 marzo 1855, quando durante un ottavario di preghiere la popolazione avrebbe notato il movimento degli occhi della statua realizzata dallo scultore Salvatore Revelli. Da allora, gli episodi ritenuti prodigiosi si sarebbero susseguiti nel tempo, tanto da portare l’allora vescovo di Ventimiglia ad avviare un processo canonico conclusosi con l’autorizzazione papale all’incoronazione dell’effige.

Durante la serata del 22 maggio sarà recitato il Santo Rosario sulla spiaggia, in un clima di preghiera e condivisione. Successivamente, l’immagine della Madonna riprenderà il mare a bordo di un’imbarcazione per la tradizionale benedizione dell’intera città, con un pensiero rivolto in particolare alle famiglie, agli anziani e alle persone più fragili. “Un’occasione unica per condividere la fede e affidarsi ancora una volta allo sguardo materno di Maria”, sottolineano gli organizzatori, invitando tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di comunità e spiritualità.