Sanremo, nuove serrature e telecamere a Borgo Tinasso: Amaie Energia dichiara tolleranza zero contro il conferimento selvaggio (Foto)

Dopo tanti anni e grazie all’interessamento dell’assessore Ester Moscato insieme all’amministratore Sergio Tommasini, Amaie Energia ha sostituito le serrature ed alcuni cassonetti della prima isola ecologica di strada Borgo Tinasso, quella tra le più martoriate (come molte dell’immediato entroterra di Sanremo) da parte dei soliti ‘incivili’ che, per non conferire correttamente, gettano l’immondizia ovunque.

Oltre alla soddisfazione dei residenti, moltissimi dei quali cercano con volontà di conferire al meglio possibile l’immondizia, sia differenziata che indifferenziata, c’è finalmente una presa di posizione dell’azienda che, ci si augura, prosegua anche in altre zone della città. Una sorta di ‘tolleranza zero’ nei confronti di chi getta indiscriminatamente la spazzatura, senza un minimo di rispetto per il prossimo, l’ambiente ed anche per i dipendenti dell’azienda matuziana.

Da anni, infatti, i residenti della via e di molte altre zone dell’entroterra dove non è possibile il servizio ‘porta a porta’ lamentano situazioni di degrado e di abbandono dell’immondizia da ‘maleducati’, persone che probabilmente non pagano la Tari e, in diversi casi, anche da aziende edili e di trasporti o svuotamenti cantine. Questi, infatti, approfittando delle zone più ‘nascoste’ della città, abbandonano rifiuti di ogni genere, in barba alle normative.

Tornando all’isola ecologica di strada Borgo Tinasso, sono state sostituite tutte le serrature dei cassonetti che erano state spaccate fin da subito e, da tempo, è stata installata una telecamera di sorveglianza che sta filmando e fotografando chi conferisce l’immondizia. Negli ultimi tempi, come confermato anche dal comune, sono state elevate diverse contravvenzioni a chi ha conferito malamente l’immondizia.

E il fatto che ci siano persone che non hanno il minimo rispetto per l’ambiente è stato confermato da quanto accaduto nelle ultime ore. Gli operai di Amaie Energia, infatti, hanno sostituto una delle serrature (al cassonetto dell’indifferenziata) e, il giorno dopo, lo stesso era già stato divelto per essere sistemato poche ore dopo.

Sarà sicuramente una ‘battaglia’ quella che dovrà intraprendere l’azienda ma, probabilmente, si tratta dell’unico modo per combattere il conferimento ‘selvaggio’ e sperare, in futuro, di far crescere sempre più la raccolta differenziata a Sanremo, dove si rimane di poco sopra al 60%. Il tutto, ovviamente, in attesa dell’installazione delle nuove ecoisole e dell’allestimento dei biodigestore a Colli.