Sanremo Verde, l'amministrazione comunale rimodula i progetti FESR: confermati gli interventi fino al 2027 per 7,7 milioni

L'amministrazione comunale di Sanremo ha approvato la rimodulazione della strategia “Sanremo Verde” finanziata con i fondi europei del PR FESR Liguria 2021-2027, confermando il programma complessivo da 7,685 milioni di euro ma modificando alcune operazioni previste nelle annualità 2026 e 2027. La revisione si è resa necessaria per adattare il cronoprogramma dei cantieri alle esigenze del territorio e alla presenza di numerosi lavori in corso, mantenendo comunque invariati gli obiettivi ambientali previsti dal programma europeo: contrasto ai cambiamenti climatici, tutela della biodiversità e miglioramento del benessere urbano. Il primo obiettivo intermedio del programma è già stato raggiunto entro il 31 dicembre 2024, con la conclusione degli interventi di riqualificazione di Corso Orazio Raimondo, Giardini Trento Trieste e Parco San Martino.

Interventi esclusi e risorse riallocate

La rimodulazione prevede l’esclusione di tre operazioni inizialmente inserite nella strategia. Viene eliminato l’intervento al Parcheggio di Via Scoglio, poiché nella stessa area è già prevista una riqualificazione con area fitness e verde pensile a cura di Amaie Energia. Le risorse saranno quindi trasferite al progetto della Passeggiata Salvo D’Acquisto, che potrà essere ampliato. Esce anche l’intervento in Piazza del Mercato Annonario, diventato incompatibile con i tempi del programma europeo a causa del cantiere del parcheggio interrato multipiano di Piazza Eroi Sanremesi. I fondi saranno destinati alla riqualificazione del parcheggio di Pian di Poma. Infine viene esclusa l’operazione nell’area sotto l’ospedale, dove le condizioni del muro di contenimento richiederebbero prima interventi strutturali di messa in sicurezza. Le risorse saranno invece concentrate sul progetto di Via Grande Torino, che potrà essere esteso.

Gli interventi principali

Con la revisione del piano, gli interventi principali della strategia diventano:

- Via Grande Torino, con un investimento di oltre 2,58 milioni di euro per la riqualificazione dell’area;

- Parcheggio Pian di Poma, con circa 1,06 milioni di euro;

- Passeggiata e Giardini Salvo D’Acquisto, con oltre 2 milioni di euro;

- Area di Via Cotta, con un quadro economico di circa 841 mila euro.

Restano inoltre le opere già concluse o in fase avanzata come Parco San Martino, Corso Orazio Raimondo e Giardini Trento Trieste.

Finanziamento europeo

Gli interventi sono sostenuti dal Programma Regionale FESR Liguria 2021-2027, che copre il 70% delle spese ammissibili, mentre il 30% sarà finanziato dal Comune di Sanremo. La strategia rientra nell’obiettivo europeo “Un’Europa più vicina ai cittadini”, che punta a rendere le città più verdi, resilienti e sostenibili. Il provvedimento della giunta stabilisce inoltre che tutti gli interventi dovranno essere completati entro il 2027, come previsto dal programma europeo, e incarica il settore Lavori Pubblici di avviare le procedure necessarie per la progettazione e la realizzazione delle opere.