Dolceacqua, lavori nel centro del paese: scatta il senso unico alternato (Foto)

Scatta il senso unico alternato con semaforo a Dolceacqua per consentire in totale sicurezza gli scavi per la posa di un cavo Enel di media tensione nel centro del paese, lungo il tratto compreso tra il Ponte Nuovo e l’incrocio con via della Liberazione, che avranno inizio nella giornata odierna.

I lavori avranno una durata indicativa di circa due settimane, con interruzione nelle giornate di sabato e domenica. "È possibile che si verifichino rallentamenti e code, per questo chiediamo a tutti un po’ di pazienza e la massima collaborazione, nel rispetto della segnaletica e dei divieti temporanei installati lungo il tratto interessato" - dice l'Amministrazione comunale.

"In particolare, si raccomanda di non lasciare auto parcheggiate nell’area della fermata del bus, così da garantire lo spazio necessario per le fermate e non bloccare il traffico" - sottolinea l'Amministrazione comunale - "Confidiamo nella collaborazione e nel senso civico di tutti i cittadini".