Zangrillo a Sanremo incontra il sindaco Mager a Palazzo Bellevue: focus su merito, formazione e futuro della PA (Foto)

Visita istituzionale questa mattina a Palazzo Bellevue, dove il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo è stato ricevuto dal sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, per un incontro dedicato al futuro della pubblica amministrazione locale. Alla riunione hanno preso parte anche l’assessore regionale Marco Scajola, la giunta comunale, i consiglieri comunali, il segretario generale e i dirigenti dell’ente. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di condividere buone pratiche e prospettive di sviluppo per rendere la pubblica amministrazione sempre più efficiente e vicina ai cittadini.

Al centro del confronto il processo di innovazione e rinnovamento della PA, con particolare attenzione alla valorizzazione delle competenze delle persone che lavorano nel settore pubblico. Durante l’incontro il ministro Zangrillo ha sottolineato l’importanza del merito come leva fondamentale per il cambiamento, evidenziando il ruolo della formazione continua e di percorsi professionali basati su capacità, risultati e impegno. «Il merito rappresenta uno strumento essenziale per rafforzare l’efficacia delle istituzioni e migliorare la capacità della pubblica amministrazione di rispondere alle esigenze dei cittadini», è stato il senso dell’intervento del ministro nel corso della riunione.

L’incontro si è quindi configurato come un momento di confronto e condivisione di visioni e priorità, con l’obiettivo di proseguire nel percorso di riforma della pubblica amministrazione e costruire istituzioni sempre più moderne, efficienti e fondate sul merito.