Sanremo, la Lega festeggia la Festa della Donna con un gazebo in Via Escoffier e sostiene la campagna per il Sì al referendum sulla giustizia

Un’iniziativa di grande partecipazione quella di ieri mattina, Domenica 8 Marzo, in Via Escoffier, dove la sezione cittadina della Lega ha preso parte al gazebo organizzato dal gruppo della Lega Giovani Imperia in occasione della Festa della Donna. Oltre alla celebrazione delle donne, l’iniziativa ha avuto anche lo scopo di promuovere la campagna per il Sì al referendum sulla giustizia.

Durante l’evento, le donne che si sono fermate al punto informativo hanno ricevuto un simbolico omaggio di mimose, mentre molti cittadini hanno approfittato dell’occasione per chiedere informazioni e supportare le iniziative politiche in corso. La partecipazione al gazebo è stata numerosa, con il coinvolgimento di diversi militanti e sostenitori.

Andrea Bonfà, Commissario della Lega di Sanremo, ha dichiarato: “Era molto importante ripartire subito e quale migliore occasione se non con un Gazebo tra la gente, organizzato dal Coordinatore Provinciale della Lega Giovani, Andrea Zanin, con la partecipazione di Sonia Viale. È stata una bella occasione per ritrovarsi con i militanti e sostenitori, alcuni dei quali hanno rinnovato la tessera per il 2026, rinsaldando così il gruppo locale.”

Infine, Bonfà ha anticipato che nei prossimi giorni è previsto un momento conviviale con tutta la sezione, con l’obiettivo di rilanciare l’attività politica e ridare entusiasmo al gruppo