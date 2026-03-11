 / Politica

Isolabona, il consiglio comunale conferisce la cittadinanza onoraria al dottor Simone Sala

Un'iniziativa per rendere omaggio a un medico e ricercatore che, con il proprio lavoro, ha contribuito allo studio e alla prevenzione della morte cardiaca improvvisa

Il consiglio comunale di Isolabona conferisce la cittadinanza onoraria al dottor Simone Sala. La pratica è stata, infatti, votata all'unanimità nella seduta di ieri sera.

La mamma del dottor Sala è originaria di Isolabona e ormai da più di 20 anni lei e il marito si sono trasferiti nella val Nervia. Sala, che è un medico cardiologo e aritmologo presso l’Unità di Aritmologia ed elettrofisiologia cardiaca dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, ha dunque un forte legame con il Ponente ligure.

Un'iniziativa voluta, perciò, per rendere omaggio a un medico e ricercatore che, con il proprio lavoro, ha contribuito in modo significativo allo studio e alla prevenzione della morte cardiaca improvvisa.

Simone Sala dopo la laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano nel 2001, si è specializzato in Cardiologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano nel 2007. Il dottor Sala svolge attività clinica come cardiologo, occupandosi in particolare di controlli di dispositivi impiantabili, cura delle aritmie cardiache, diagnosi e trattamento delle miocarditi e controllo ambulatoriale di pazienti con patologie genetiche con possibile presentazione aritmica. È autore o coautore di più di 90 articoli scientifici originali pubblicati su riviste internazionali e capitoli di libri. Partecipa costantemente come relatore e moderatore a congressi nazionali ed internazionali del settore. E’, inoltre, revisore per importanti riviste mediche internazionali.

