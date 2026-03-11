Ventimiglia, al via i lavori sulla facciata interna del cimitero di Roverino: nuovo intervento da 35mila euro

Partiranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria della facciata interna del Civico Cimitero di Roverino, per un investimento complessivo di ulteriori 35.000 euro, che si aggiungono ai 100.000 euro stanziati lo scorso anno.

Il lotto principale dell’appalto prevede il ripristino di una porzione di facciata interna lato sud ovest, dalla camera mortuaria in poi, con una metratura complessiva di 350 metri quadri. Le opere prevedono la rimozione di intonaco ammalorato sulla muratura in pietra e la ritinteggiatura a tre strati delle pareti e delle parti ripristinate. Oltre a questo verranno risistemate le grondaie e i pluviali e si procederà ad un completa impermeabilizzazione della facciata.

“Si tratta di un ulteriore intervento – dichiara l’Assessore alle Frazioni, con delega anche ai cimiteri, Domenico Calimera – che rappresenta un atto di rispetto verso la nostra comunità e verso la memoria dei nostri cari; intervento corposo e delicato – poiché realizzato in corrispondenza dei loculi - che segue una serie di altre iniziative che si susseguono da inizio mandato, quali la sostituzione di tutte le scale, la manutenzione straordinaria dell’ascensore e il rifacimento della facciata nord ovest lo scorso anno. Tramite questi lavori completeremo la porzione mancante e concluderemo il ripristino della facciata”.

I lavori saranno eseguiti nel rispetto della piena accessibilità del sito da parte dei visitatori e verranno completati nell’arco di circa un mese.