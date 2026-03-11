 / Politica

Liguria, via libera unanime al sostegno del co‑housing per la Terza età: approvato l’ordine del giorno della Lega

Il consigliere regionale Armando Biasi: “Modello abitativo utile contro caro‑affitti, solitudine e insicurezza degli anziani. La Giunta Bucci elabori misure per favorirne la diffusione sul territorio”.

Armando Biasi

“L’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato l’ordine del giorno della Lega che impegna la Giunta Bucci a promuovere lo sviluppo e a elaborare forme di sostegno del ‘co-housing’ al fine di favorirne la diffusione quale strumento di sostegno alla Terza età, agevolando l’offerta di spazi e servizi sul nostro territorio. Infatti, anche in Liguria, il proliferare degli ‘affitti brevi’ o turistici ha provocato una riduzione della disponibilità di alloggi per locazioni di lungo periodo, che peraltro hanno registrato uno smisurato aumento dei prezzi degli affitti. Inoltre, sono molti i casi di persone appartenenti alla fascia della Terza età, spesso presi di mira dalla piaga delle truffe agli anziani, che sono sole o con famigliari lontani. Il crescente utilizzo del sistema abitativo di ‘co-housing’ è quindi una valida soluzione, che prevede l’abitazione in un contesto comunitario con i propri spazi privati e la condivisione degli spazi comuni, offrendo da un lato un vantaggio economico rispetto ai prezzi degli affitti e dall’altro lato una maggiore sicurezza personale e patrimoniale. In più, la possibilità di vivere in ‘co-housing’ contrasta la solitudine che talvolta si registra nella popolazione della Terza età. Pertanto, lo sviluppo di questo strumento sociale in Liguria è giusto e necessario e sono soddisfatto che l’ordine del giorno sia stato approvato all’unanimità dal consiglio regionale. La Lega sta anche lavorando a una proposta di legge per sostenere lo sviluppo del ‘co-housing’, che possa affrontare e risolvere in maniera più puntuale le criticità sul territorio legate a questa tematica”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Armando Biasi (presidente della III commissione Attività produttive).

