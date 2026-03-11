Liguria, via libera unanime al sostegno del co‑housing per la Terza età: approvato l’ordine del giorno della Lega

“L’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato l’ordine del giorno della Lega che impegna la Giunta Bucci a promuovere lo sviluppo e a elaborare forme di sostegno del ‘co-housing’ al fine di favorirne la diffusione quale strumento di sostegno alla Terza età, agevolando l’offerta di spazi e servizi sul nostro territorio. Infatti, anche in Liguria, il proliferare degli ‘affitti brevi’ o turistici ha provocato una riduzione della disponibilità di alloggi per locazioni di lungo periodo, che peraltro hanno registrato uno smisurato aumento dei prezzi degli affitti. Inoltre, sono molti i casi di persone appartenenti alla fascia della Terza età, spesso presi di mira dalla piaga delle truffe agli anziani, che sono sole o con famigliari lontani. Il crescente utilizzo del sistema abitativo di ‘co-housing’ è quindi una valida soluzione, che prevede l’abitazione in un contesto comunitario con i propri spazi privati e la condivisione degli spazi comuni, offrendo da un lato un vantaggio economico rispetto ai prezzi degli affitti e dall’altro lato una maggiore sicurezza personale e patrimoniale. In più, la possibilità di vivere in ‘co-housing’ contrasta la solitudine che talvolta si registra nella popolazione della Terza età. Pertanto, lo sviluppo di questo strumento sociale in Liguria è giusto e necessario e sono soddisfatto che l’ordine del giorno sia stato approvato all’unanimità dal consiglio regionale. La Lega sta anche lavorando a una proposta di legge per sostenere lo sviluppo del ‘co-housing’, che possa affrontare e risolvere in maniera più puntuale le criticità sul territorio legate a questa tematica”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Armando Biasi (presidente della III commissione Attività produttive).