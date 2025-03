Festival di Sanremo a Torino? Il Sindaco Stefano Lo Russo conferma "Massima disponibilità, Regio location perfetta"

Non si fermano le voci attorno alla città di Torino, che sarebbe pronta ad accogliere il Festival di Sanremo e ci sarebbe anche la location, il teatro Regio. Il sindaco del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo, intervenuto ad una radio locale chiarisce: "Per noi sarebbe un grandissimo risultato, ma è prematuro parlarne".

Il primo cittadino piemontese è intervenuto questa mattina ai microfoni di To Radio sulla querelle della più importante manifestazione canora italiana. La sentenza del Tar Liguria dello scorso dicembre, lo ricordiamo, ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto della rassegna alla tv nazionale. La Rai ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, l'Amministrazione comunale di Sanremo ha presentato una manifestazione di interesse ma, le voci che arrivano da viale Mazzini, parlano di un 'piano B', appunto quello relativo a Torino.

Il Comune di Sanremo, proprietario del marchio del festival, ha per il momento pubblicato una manifestazione di interesse, alla quale dovrà seguire comunque una gara per la kermesse canora del 2026, 2027 e 2028. La manifestazione di interesse è riservata a "operatori economici fornitori di servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro, titolari di un canale generalista nazionale e con dimostrate capacità di organizzazione di eventi di particolare rilevanza". La Rai quindi, ma non solo. Viale Mazzini avrebbe fatto circolare la voce di essere pronta ad organizzare un altro festival della musica italiana in una location diversa.

"La gara - ha commentato questa mattina Lo Russo - è una gara: vedremo cosa capita in quello scenario. Noi siamo a disposizione, anche se in questo momento mi sembra prematuro parlarne". Ovviamente, come ha chiarito poi il sindaco, Torino è pronta a dare alla Rai "La massima e piena totale disponibilità se decidesse di venire a Torino". "Siamo pronti ad accoglierli a braccia aperte: abbiamo un meraviglioso teatro Regio, che sarebbe una location perfetta".

Torino sarebbe quindi pronta ad ospitare una sorta di Festival e sicuramente le dichiarazioni del primo cittadino metteranno nuovamente in subbuglio la città di Sanremo che, soprattutto nel suo settore commerciale e turistico, resta alla finestra per capire cosa potrà accadere. La kermesse canora matuziana, non dimentichiamolo, è una fonte inestimabile di guadagno per il settore, che perderebbe milioni di euro da un trasferimento in altra sede.