Sanremo, piano di sicurezza per il Capodanno a Pian di Nave: tra presidio e controllo, tutto pronto per accogliere il 2025

Sanremo si prepara ad accogliere il nuovo anno con un piano di sicurezza ben strutturato per la serata di Capodanno, in particolare nell’area di Pian di Nave. Le misure organizzative, simili a quelle adottate negli anni precedenti e durante eventi come il Ferragosto, garantiranno la sicurezza di cittadini e turisti che si raduneranno per festeggiare.

Il piano prevede la presenza di 9 agenti della polizia locale, supportati da 22 steward dislocati nei punti di accesso all’area, per un totale di 31 operatori a diretto presidio del territorio. A loro si aggiungeranno 12 rappresentanti delle forze dell’ordine, tra carabinieri e polizia. Questi ultimi avranno un ruolo di controllo e intervento nelle aree sensibili. Per quanto riguarda quanto detto nelle scorse ore dal ministro Piantedosi, e quindi la volontà di creare una zona rossa in ogni città, Sanremo si conferma già pronta alle disposizioni del Ministero, in quanto da anni l’organizzazione prevede la creazione di una “zona protetta” nei pressi del porto, tra il Living Garden e il Victory.

L’area sarà messa in sicurezza con veicoli delle forze dell’ordine posizionati a protezione dei varchi principali, limitando così eventuali situazioni di rischio e garantendo un accesso regolamentato. Le modalità del piano di sicurezza sono in linea con quelle degli anni precedenti, riflettendo l’efficacia delle strategie già adottate con successo in occasioni analoghe. La priorità resta quella di garantire un ambiente sicuro e sereno per i partecipanti, minimizzando i disagi e favorendo un flusso ordinato di persone.

Capodanno a Sanremo si conferma come uno degli eventi più attesi, attirando visitatori da tutta la Riviera e oltre. L’amministrazione, insieme alle forze dell’ordine, assicura che tutto sia pronto per festeggiare in totale sicurezza l’arrivo del 2025.