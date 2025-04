Porto Vecchio più pulito: Famija Sanremasca e Amaie Energia insieme per il decoro urbano (Foto)

La Famija Sanremasca e Amaie Energia hanno avviato una collaborazione concreta per il riordino, la pulizia e il recupero delle aree portuali di Sanremo, con particolare attenzione agli abbandoni e ai rifiuti lasciati lungo le banchine.

Negli ultimi giorni sono stati raccolti e correttamente smaltiti numerosi rifiuti: bidoni di olio motore, plastiche tossiche, reti da pesca, cartoni e contenitori di varie dimensioni. L’intervento è solo il primo passo di un’attività che proseguirà nei prossimi mesi con l’obiettivo di restituire alla città – e in particolare a cittadini e turisti – uno spazio importante come il Porto Vecchio, rendendolo un luogo pulito, ordinato e accogliente, ideale per passeggiare e ammirare Sanremo dal mare.

Giovanni Manuguerra, consigliere della Famija Sanremasca, ha ringraziato pubblicamente Amaie Energia e il suo presidente, Sergio Tommasini, per l’impegno e l’attenzione dimostrata verso queste criticità ambientali.

Nel frattempo, sono già in programma nuove iniziative di sensibilizzazione. Lunedì 15 aprile, infatti, gli studenti del Liceo “Colombo” parteciperanno a una mattinata di “plogging” – attività che unisce corsa e raccolta dei rifiuti – nelle aree portuali e a Pian di Nave. L'iniziativa è promossa in collaborazione con l’associazione “I Deplasticati”, impegnata da tempo nella difesa dell’ambiente marino e costiero.