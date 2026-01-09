Festa di Sant’Antonio Abate, benedizione degli animali a Isolabona

Benedizione degli animali a Isolabona in occasione della festa di Sant’Antonio Abate. Domenica 18 gennaio, dopo la celebrazione della santa messa delle 11 nella parrocchia del paese, vi sarà la benedizione degli animali nella piazza della chiesa.

Il paese riprende così un’antica tradizione. "Lo scopo di questa benedizione era proteggere gli animali che servivano al sostentamento dell’uomo e quelli che servivano per il lavoro agricolo e per il trasporto. A quel tempo, la salute di questi animali era importante per il ruolo che svolgevano nella società" - fa sapere don Antonio - "Ancora oggi, a distanza di così tanto tempo, un po’ tutti ma la comunità di Isolabona in particolare, essendo una parrocchia di campagna, riconosce l’importanza di questi animali per il loro ruolo che svolgono nelle famiglie, nelle case e in campagna, che sia di compagnia o da lavoro".

"Quest’anno riprendiamo un’antica tradizione che già si svolgeva nei tempi passati" - dice il parroco - "Domenica 18 gennaio la parrocchia di Santa Maria Maddalena è felice di invitarvi a portare gli animali che tenete nelle vostre case e nei cortili. Ci sembra bello e doveroso invocare su di essi la benedizione di Dio per intercessione di Sant’Antonio Abate. Chiedo solo gentilmente a ciascun partecipante di vigilare sul proprio animale nel rispetto del prossimo e della sua incolumità".