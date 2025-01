Sanremo, incontro Comune-Consorzio Taxi in vista del Festival: parcheggi taxi confermati all'istituto Almerini

Occhi puntati sul Festival. Giovedì sera si è tenuto un importante incontro tra il Consorzio Taxi Sanremo e il Comune per pianificare l’attività dei taxi in vista del Festival di Sanremo. All’incontro hanno partecipato il sindaco Alessandro Mager, gli assessori Lucia Artusi e Massimo Donzella, oltre al presidente del Consorzio, Franco De Lunghi, e il Comandante della Polizia Locale, Fulvio Asconio. L’obiettivo principale è stato quello di organizzare al meglio la viabilità e garantire un servizio taxi efficiente durante i giorni della kermesse, tenendo conto dell’aumento di visitatori e delle manifestazioni collaterali.

Franco De Lunghi, presidente del Consorzio Taxi Sanremo, ha spiegato i temi discussi durante l’incontro: "Non ci sono grandi novità rispetto agli altri anni. Non appena piazza Colombo non sarà transitabile, i parcheggi dei taxi saranno nuovamente posizionati all'istituto Almerini, in via Asquasciati". L’attenzione è stata posta anche sulla viabilità, con l’intento di migliorare i flussi di traffico: "Abbiamo chiesto di cercare di avere le strade più percorribili, evitando grandi code. L’obiettivo è quello di offrire un servizio migliore ai clienti. Con tutte queste manifestazioni collaterali fuori dal Festival sarà difficile, ma l’intenzione è fare il meglio possibile."

Un’altra questione evidenziata è quella dei lavori stradali che potrebbero creare ulteriori disagi: "Rispetto alle nostre richieste, da parte del Comune e della Polizia Locale, c’è la massima disponibilità e volontà di venire incontro a tutti. Siamo stati contenti del loro ascolto," ha concluso De Lunghi.

L’incontro si è svolto in un clima di collaborazione, con tutte le parti impegnate a garantire un servizio taxi adeguato per cittadini e visitatori durante i giorni del Festival. Grazie alla disponibilità del Comune e alla volontà del Consorzio Taxi di offrire il massimo supporto, si punta a gestire al meglio la logistica e a ridurre i disagi al minimo, per rendere l’esperienza del Festival di Sanremo piacevole anche dal punto di vista della mobilità.