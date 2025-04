Ventimiglia più inclusiva, completata la rampa di accessibilità in piazza Coletta (Foto)

Ventimiglia sempre più inclusiva e accessibile. È stata completata la rampa di accessibilità in piazza Coletta nel centro storico.

La nuova struttura potrà essere utilizzata dai residenti con difficoltà di deambulazione o dalle neo mamme con passeggini ma anche dai numerosi turisti che ogni anno visitano Ventimiglia Alta e la chiesa di San Michele. Inoltre, la rampa svolge una funzione strategica essenziale perché permette il transito di barelle in caso di emergenza.

Un importante traguardo raggiunto in seguito a un percorso iniziato con un primo sopralluogo a metà luglio del 2024 e portato avanti con determinazione dal Comitato PEBA (Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche) e dal vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Marco Agosta. "Abbiamo lavorato intensamente per raggiungere questo risultato" - dichiara il presidente del Comitato PEBA, Ernesto Basso - "Dall’esterno può sembrare tutto semplice ma bisogna fare i conti con i vari enti e con la Sovrintendenza".

"Nonostante Ventimiglia presenti ancora diverse barriere architettoniche, questo intervento rappresenta un passo concreto verso una città più accessibile e inclusiva" - sottolinea Basso che ribadisce la stretta collaborazione con l’Amministrazione e, in particolare, con il vicesindaco Marco Agosta - "La sinergia tra il Comitato e l’Amministrazione comunale, rappresentata dal vicesindaco Agosta, deve continuare a portare risultati positivi e tangibili per la collettività. Siamo fieri di constatare che, piano piano, stiamo riuscendo nel nostro intento".