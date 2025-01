Sanremo: Il vicepresidente Piana in visita al Pronto Soccorso e al Reparto Maternità, tra eccellenze e sfide del personale (Foto e video)

Visita al pronto soccorso di Sanremo per il vice presidente della Regione Alessandro Piana, che guidato dai medici ha visitato la struttura, andando anche al reparto maternità, dove nei giorni scorsi c'è stata la seconda nascita della provincia.

Nel corso dell'incontro, a cui hanno presenziato anche il consigliere comunale di Taggia Fortunato Battaglia e il consigliere di Sanremo e della provincia Daniele Ventimiglia, i medici hanno illustrato a Piana la situazione della struttura, parlando di quelli che sono i punti di forza, a partire dai reparti di otorinolaringoiatria e di chirurgia della spalla, passando poi per il reparto neonatale. Alcune aree della struttura che, riportano i medici, sono molto apprezzate in tutto il territorio e non solo.

"L'occasione è stata sicuramente importante per ringraziare tutto il personale medico e augurare un buon 2025 - commenta il vicepresidente al termine della sua visita - e vedere quali sono le nostre eccellenze sul territorio. Durante la visita ho scoperto con piacere che il reparto neonatale di Sanremo è riconosciuto anche in Francia, accogliendo molte persone che vengono qui a far nascere i propri figli, a dimostrazione delle garanzie che la struttura offre".

Aspetto su cui intervenire è quello relativo alla carenza di personale, un problema comune in tutta la nazione e che non risparmia neanche la Riviera dei Fiori e l'ospedale di Sanremo, che rimane baricentro della sanità del territorio: "Questo incontro - prosegue il vicepresidente Piana - offre anche la possibilità di ascoltare le istanze e le esigenze delle direzioni reparto per reparto. Non è una mia delega, questo è vero, ma mi farò carico in Regione per sottolineare quelle che sono alcune criticità che sono state riportate e che si legano alle unità di personale nei vari reparti, le uniche che posso dire di aver riscontrato".