Sanremo: carte d'identità, installato il terzo portale all'Anagrafe, da 7.500 l'anno si passerà a 11.000

Buone notizie per chi deve rinnovare la carta di identità che, ormai per tutti anche a Sanremo, è diventata esclusivamente elettronica.

Negli ultimi tempi non sono mancate le proteste dei residenti matuziani, per le eccessive lungaggini nell’ottenere l’appuntamento per il rinnovo che, in alcuni casi è avvenuto anche molto tempo dopo la scadenza del precedente documento.

Questo perché la carta di identità elettronica può essere fatta dagli operatori dell’Anagrafe esclusivamente in connessione con gli archivi nazionali del Ministero dell’Interno a Roma. Negli uffici del Palafiori di corso Garibaldi, fino ad oggi erano due le postazioni dedicate ai documenti di identità e, finalmente, proprio ieri è stata attivata la terza.

Si tratta di un importante passo in avanti per garantire più velocità nel servizio ai cittadini. Infatti, il problema non era tanto la quantità delle ore svolte dagli operatori, bensì proprio la quantità dei portali d’accesso al Ministero. A fine 2023, anche a seguito di una Interpellanza presentata dal Consigliere di opposizione Andrea Artioli, erano emersi i numeri del servizio.

In pratica è stato confermato come dall’Anagrafe vengano fatte circa 7.500 carte di identità ogni anno ma che, statisticamente, circa 900 persone che prenotano il rinnovo del documento non si presentano, allungando ovviamente le code. Da palazzo Bellevue era stato sottolineato come, più volte, il Ministero sia stato sollecitato ad aumentare il numero dei portali, fino a poche settimane fa, senza successo.

Numeri alla mano, se fino ad oggi venivano fatte 7.500 carte l’anno con due portali, con l’innalzamento a tre, dovrebbero salire a 11.250. Dell'operazione si è occupata fattivamente il vice Sindaco Costanza Pireri.