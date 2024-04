Vallecrosia, torna 'C'è speranza?': appuntamento a Maria Ausiliatrice con il coro Sibi Consoni

Si terrà nella chiesa di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia il quarto e ultimo appuntamento del percorso di riflessione e dialogo sulle sfide del mondo di oggi dal titolo "C'è speranza?", proposto da due parrocchie della città della famiglia: San Rocco e Maria Ausiliatrice. Il prossimo incontro, che ha il patrocinio del comune di Vallecrosia, sarà il 3 maggio alle 20.45 su "Musica e (') speranza. Il canto corale strumento di bellezza e vita".

Dopo l'incontro con il professor Gigi Borgiani, direttore della Fondazione Auxilium di Genova e già segretario nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, che ha parlato de "La via di Francesco", quello con la dottoressa Alessandra Morelli, già delegata dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), su "Restare umani, speranza di pace" andati in scena nella parrocchia di San Rocco, e quello con il professor Silvano Petrosino, filosofo, docente di Teorie della Comunicazione e Antropologia religiosa e media all'Università Cattolica di Milano, su "Desiderio e spiritualità", venerdì prossimo si terranno riflessioni in musica con il coro Sibi Consoni diretto da Roberta Paraninfo.

"E' un incontro per i giovani. Sarà un concerto di speranza ma anche un momento di ascolto, di riflessione e meditazione" - dicono gli organizzatori - "Invitiamo tutta la comunità a partecipare a questa bella iniziativa. Vi aspettiamo numerosi".