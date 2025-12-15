Taggia migliora sicurezza e accessibilità: ok al nuovo attraversamento rialzato in Regione Doneghe e a tre stalli per disabili

La Giunta comunale di Taggia ha approvato la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in Regione Doneghe e l’istituzione di tre nuovi stalli di sosta riservati alle persone con disabilità, insieme a una serie di interventi di riordino della sosta e delle fermate dei mezzi pubblici. La decisione nasce dall’esigenza di rispondere alle segnalazioni arrivate dai cittadini e di migliorare l’accessibilità urbana, in particolare per le categorie più vulnerabili. In Regione Doneghe, infatti, è presente un parcheggio pubblico di proprietà delle Ferrovie dello Stato la cui uscita pedonale si immette direttamente su una strada comunale priva di attraversamenti. Sul lato opposto è presente un marciapiede che, allo stato attuale, non dispone di scivoli né di opere idonee a garantire un attraversamento in condizioni di sicurezza.

Con il nuovo attraversamento pedonale rialzato il Comune intende creare una continuità sicura tra l’area di parcheggio e il marciapiede frontale, migliorando l’accessibilità anche per persone con mobilità ridotta, passeggini e altri utenti fragili della strada. L’opera consentirà inoltre di aumentare la visibilità dell’attraversamento e di ridurre la velocità dei veicoli in transito lungo il tratto interessato, contribuendo all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Accanto a questo intervento, la Giunta ha accolto le richieste formali presentate da cittadini con disabilità, disponendo l’istituzione di tre nuovi stalli di sosta riservati. Le nuove aree individuate sono viale della Rimembranza, dove uno stallo per disabili sostituirà un parcheggio blu a pagamento, via Mameli, con la trasformazione di uno stallo libero, e via San Francesco, nell’area di parcheggio retrostante il palazzo comunale, in continuità con uno stallo per disabili già esistente. In quest’ultimo caso è previsto anche lo spostamento e il ripristino dei parcheggi per ciclomotori e motoveicoli precedentemente presenti.

La delibera interviene inoltre sulla riorganizzazione della sosta e delle fermate dei mezzi pubblici. In via della Stazione, all’altezza del civico 193, verrà ripristinato uno stallo di sosta a pagamento che era stato soppresso in seguito allo spostamento della fermata dei bus, fermata che potrà tornare nella sua sede originaria. Viene infine formalizzato lo spostamento della fermata dei mezzi pubblici in via San Francesco, dal civico 48 al civico 80, insieme alla realizzazione dei nuovi stalli per ciclomotori e motoveicoli nella stessa area.

L’esecuzione degli interventi sarà affidata ai servizi di Polizia Locale e ai Lavori Pubblici, ciascuno per le proprie competenze. Sarà inoltre la Polizia Locale a provvedere all’emanazione delle ordinanze necessarie per l’individuazione dei posti riservati, lo spostamento delle fermate e il ripristino degli stalli. Un pacchetto di misure che punta a rendere più sicuri e accessibili alcuni punti sensibili del territorio comunale, dando risposte concrete alle esigenze emerse dalla cittadinanza.