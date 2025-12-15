 / Cronaca

Cronaca | 15 dicembre 2025, 15:58

Ventimiglia, lavori di manutenzione: chiuso l'ascensore nella galleria Scoglietti (Foto)

Non si potrà usare dal 16 al 19 dicembre

Ventimiglia, lavori di manutenzione: chiuso l'ascensore nella galleria Scoglietti (Foto)

Sarà temporaneamente chiuso da domani, martedì 16 dicembre, dalle 11:30 e fino alle 17 di venerdì 19 dicembre, l’ascensore della galleria Scoglietti che collega la città bassa e il porto di Cala del Forte a Ventimiglia Alta, utilizzato sia dai cittadini che dai turisti per raggiungere in poco tempo il centro storico.

Un provvedimento reso necessario per consentire i lavori di manutenzione e riparazione della pavimentazione al piano 0.

"Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo per la collaborazione" - dicono dal Comune.

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium