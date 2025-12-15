Ventimiglia solidale, raccolti prodotti alimentari e di prima necessità per le famiglie bisognose (Foto)

Giornata solidale per aiutare le famiglie bisognose di Ventimiglia. Una raccolta di prodotti alimentari e di prima necessità, proposta da Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia, si è svolta venerdì scorso al supermercato Conad a Latte, frazione della città di confine, in vista delle festività natalizie.

I prodotti raccolti sono stati affidati ai servizi sociali per essere, in seguito, distribuiti alle famiglie più bisognose della città.

"Grazie a tutti coloro che mi aiutano ad aiutare chi ha bisogno" - commenta Patrizia Bottiglieri - "Un service della Croce Verde Intemelia in sinergia con la Protezione civile e i servizi sociali per portare gioia, allegria e un santo Natale alle famiglie bisognose".