Sanremo, la Rai apre al progetto PalaFestival: “Ariston luogo iconico, se ne può parlare”

Come ogni anno nella settimana del Festival di Sanremo torna d’attualità il tema infrastrutture. Molti addetti ai lavori, infatti, ritengono che l’Ariston sia ormai obsoleto per contenere uno show in continua evoluzione e, come noto, in città da anni si parla dell’ipotesi PalaFestival.

Tutto sulla carta, però, senza ancora un progetto concreto e, soprattutto, senza nemmeno l’idea di come possa essere finanziata una struttura che rivoluzionerebbe la kermesse e, con lei, la città.

La Rai, per voce del Direttore Intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea, ribadisce l’importanza dell’Ariston ma apre a nuove soluzioni: “L’Ariston è per tutti noi un luogo iconico, ma si può parlare di altre soluzioni anche per progetti connessi al futuro”.

“Non lo escludiamo - ha aggiunto Ciannamea a margine della conferenza stampa al Roof - a oggi il valore iconico dell’Ariston non si può trascurare, ma tutto evolve”.

“Per noi Festival e Ariston sono un connubio indissolubile - ha aggiunto il sindaco Alessandro Mager - l’intenzione è quella di proseguire con l’Ariston, poi nella vita non si può escludere nulla. Se ci saranno le condizioni per un accordo di diversi soggetti per realizzare una struttura diversa sempre in centro a Sanremo non si può escludere, ma al momento le condizioni non ci sono. L’Ariston è uno dei simboli del Festival di Sanremo”.