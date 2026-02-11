Festival, primi lavori in piazzale Dapporto: prende forma l'area dove sorgerà il palco di Radio Italia (Foto)

Sanremo inizia a cambiare volto anche sul fronte degli allestimenti. In piazzale Dapporto sono partiti in queste ore i primi lavori nell’area che, nei prossimi giorni, ospiterà il palco di Radio Italia, una delle novità più attese di questa edizione.
La zona è già interessata dalle prime delimitazioni, con transenne e recinzioni che segnano l’avvio concreto delle operazioni preliminari. Un passaggio che, di fatto, apre una nuova fase nella preparazione della città, proiettata sempre più verso la settimana del Festival. Nei prossimi giorni l’area verrà progressivamente trasformata, dando forma a una configurazione inedita rispetto agli ultimi anni.
Il palco di Radio Italia rappresenta infatti una novità assoluta per piazzale Dapporto, destinata a diventare uno dei poli centrali dell’intrattenimento musicale collaterale al Festival. Una scelta che punta a valorizzare ulteriormente uno spazio strategico della città, ampliando l’offerta di eventi e creando un nuovo punto di aggregazione per pubblico, addetti ai lavori e appassionati.
Come già accaduto in altre zone di Sanremo, l’avvio dei lavori comporterà nei prossimi giorni alcune modifiche alla fruizione dell’area, con un progressivo adattamento della città ai ritmi del grande evento. Un percorso ormai collaudato, che accompagna ogni edizione del Festival e che segna, passo dopo passo, l’ingresso ufficiale nel clima sanremese.
Piazzale Dapporto, dunque, entra nel vivo della macchina organizzativa: le transenne sono solo il primo segnale visibile di un allestimento destinato a diventare uno dei simboli di questa edizione, confermando come il Festival non si giochi solo sul palco dell’Ariston, ma si estenda a tutta la città, trasformandone spazi e abitudini.