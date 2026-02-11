Sanremo: Amaie vende una parte dell'immobile di Valle Armea, pubblicato l'avviso esplorativo per la possibile cessione

Amaie, la partecipata del comune di Sanremo, ha pubblicato un avviso esplorativo per verificare l’interesse del mercato alla possibile cessione, a titolo oneroso, di una porzione dell’immobile situato in via Armea 96, a Sanremo. Lo stabile è attualmente utilizzato come sede locale di DEA Distribuzione Elettrica. L’iniziativa, consultabile sul sito istituzionale della società tramite il link dedicato, ha carattere esclusivamente ricognitivo. Come precisato nell’avviso, la manifestazione di interesse non costituisce in alcun modo una proposta contrattuale né impegna AMAIE ad avviare una procedura di vendita. La società si riserva infatti ogni successiva valutazione, compresa la possibilità di non procedere alla cessione o di attivare, eventualmente, procedure selettive o competitive.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate esclusivamente tramite PEC, secondo le modalità indicate nell’avviso ufficiale, entro il termine del 20 marzo 2026. L’operazione si inserisce in una fase di profondo cambiamento per AMAIE, società partecipata dal Comune di Sanremo, che si avvia verso la chiusura in seguito al completamento del processo di ingresso in Rivieracqua. Un passaggio che comporta la riorganizzazione delle attività e del patrimonio societario, di cui la ricognizione sugli immobili rappresenta uno degli ultimi tasselli. L’avviso esplorativo, dunque, non anticipa decisioni definitive ma mira a sondare il mercato in un momento di transizione, lasciando aperte tutte le opzioni sul futuro utilizzo o dismissione dell’immobile di via Armea.