Adecco e Casinò di Sanremo cercano 30 aspiranti croupier: corso retribuito di 250 ore con sbocco lavorativo

Adecco, in collaborazione con il Casinò di Sanremo, lancia una nuova opportunità formativa rivolta a 30 talenti interessati alla professione di croupier. Il percorso è finalizzato all’abilitazione al ruolo di Dealer e rappresenta un concreto trampolino di lancio verso l’inserimento lavorativo in uno degli ambienti più prestigiosi del settore. Il corso di formazione, della durata complessiva di 250 ore, fornirà le competenze tecniche essenziali per la gestione dei principali giochi da tavolo: Fair Roulette (americana), Black Jack e Poker Cash Game. L’obiettivo è garantire una preparazione approfondita sulle procedure operative e sulle regole tecniche della mansione.

Le lezioni si svolgeranno a Sanremo, in locali appositamente attrezzati, con un impegno di 5 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, indicativamente dalle 9.00 alle 14.00, per un totale di 10 settimane. È richiesta una frequenza minima del 90% delle ore. Ai partecipanti è riconosciuta un’indennità oraria di 4,50 euro lordi per tutta la durata del corso. Tra i requisiti, è preferibile il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, insieme a rapidità e precisione nel calcolo matematico. La conoscenza della lingua inglese o francese costituisce un titolo preferenziale, utile per relazionarsi con una clientela internazionale.

Come sottolineano i promotori, «la proposta formativa rappresenta un’importante occasione per acquisire una solida preparazione tecnica e avviare un percorso professionale qualificato». Al termine del corso, infatti, i candidati che supereranno con successo il percorso potranno essere inseriti presso il Casinò di Sanremo con iniziale contratto di somministrazione. Le candidature sono aperte fino al 6 marzo prossimo: gli interessati dovranno inviare il proprio CV all’indirizzo imperia.repubblica@adecco.it. L’elenco degli ammessi sarà comunicato l’11 marzo, mentre l’avvio delle attività didattiche è previsto per il 23 marzo.