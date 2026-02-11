Referendum costituzionale 2026, ASL1 attiva certificazioni e aperture straordinarie per il voto degli elettori con impedimenti

In occasione del Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, ASL1 – tramite la S.S. Medicina Legale – garantirà il rilascio delle certificazioni sanitarie necessarie agli elettori con impedimenti fisici.

1) Certificazione per diritto al VOTO DOMICILIARE (Legge 7 maggio 2009, n. 46).

L’attestazione in favore degli elettori “affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” sarà resa da un Medico Legale a seguito di visita domiciliare eseguita previo appuntamento da prenotare ai numeri 0184/536982 o 6887 o via mail all’indirizzo medicina.legale@asl1.liguria.it.

La richiesta deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora, un recapito telefonico e deve pervenire (tra il 40esimo ed il 20esimo giorno antecedente la data delle elezioni) non prima del 10 febbraio 2026 e non oltre il 02 marzo 2026.

Il certificato per gli aventi diritto, riporterà la formulazione di cui all’art. 1 D.L. n. 1 del 2 gennaio 2006 e smi:

“L’elettore è affetto da gravissima infermità, tale che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulta impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora, per cui è ammesso al voto nella sua predetta dimora.”

2) Certificazione per diritto al VOTO ASSISTITO o al VOTO AGEVOLATO.

L’attestazione in favore degli elettori con grave infermità fisica che possono esercitare il diritto al voto con l’assistenza di un elettore (VOTO ASSISITITO) o per gli elettori non deambulanti che necessitano di sezioni elettorali appositamente attrezzate senza barriere architettoniche (VOTO AGEVOLATO), sarà resa da un Medico Legale a seguito di visita ambulatoriale eseguita previo appuntamento da prenotare ai numeri 0184/536982 o 6887 o via mail all’indirizzo medicina.legale@asl1.liguria.it presso gli ambulatori che verranno indicati in occasione della comunicazione dell’appuntamento.

Aperture straordinarie ambulatori

ASL1 garantirà inoltre aperture straordinarie degli ambulatori nelle giornate di voto, sempre previo appuntamento:

SANREMO – Villa Spinola

Bussana di Sanremo, Via Aurelia 97

· Domenica 22 marzo: ore 9.00 – 10.00

· Lunedì 23 marzo: ore 9.00 – 10.00

IMPERIA

· Domenica 22 marzo:

Ospedale, Via Sant’Agata 57 – ore 9.00 – 10.00

· Lunedì 23 marzo:

Palasalute, Via Acquarone 9 – ore 9.00 – 10.00

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.asl1.liguria.it