Ventimiglia: nuova rottura dell'acquedotto e della fogna a Grimaldi, strada a rischio crollo ed allarme dell’associazione Tps (Foto)

Situazione sempre più critica a Grimaldi, frazione di Ventimiglia, dove da tempo si segnalano gravi problemi infrastrutturali lungo via della Pace, unica strada di accesso al centro storico. L’associazione Terre di Grimaldi denuncia la presenza di una doppia rottura — alla rete fognaria e all’acquedotto — che sta provocando un progressivo smottamento del terreno e il cedimento della carreggiata. Secondo quanto riportato, le perdite d’acqua hanno già causato il cedimento di oltre metà della strada in due distinti punti, con un evidente rischio di isolamento per la parte alta del borgo in caso di collasso improvviso. La situazione è precipitata ulteriormente questa mattina, quando il tubo dell’acquedotto ha ceduto definitivamente, lasciando senza acqua potabile buona parte di Grimaldi superiore.

Sul posto sono intervenuti gli operai di Rivieracqua, che hanno realizzato un bypass provvisorio per ripristinare il servizio. Tuttavia, l’associazione sottolinea come l’intervento non possa essere risolutivo: finché la perdita fognaria non verrà sistemata, il terreno continuerà a cedere. Le condizioni strutturali della strada destano forte preoccupazione. Il muro di contenimento appare visibilmente inclinato e lesionato, così come il lampione dell’illuminazione pubblica ad esso collegato. Il manto stradale presenta avvallamenti di diversi centimetri, mentre al di sotto del muro si sono formate pozze d’acqua maleodorante, chiaro segnale della fuoriuscita dalla rete fognaria.

L’associazione Terre di Grimaldi chiede quindi un intervento immediato e definitivo da parte di Rivieracqua per la riparazione delle reti idriche e fognarie, oltre a una verifica urgente delle altre utenze presenti nel sottosuolo, in particolare gas ed energia elettrica. Contestualmente, si sollecita un sopralluogo del Comune per valutare la stabilità del muro di contenimento e predisporre eventuali lavori di consolidamento, oltre al ripristino della sede stradale e degli elementi danneggiati.

Nel comunicato emerge anche un forte malcontento per la gestione della situazione: “Non è possibile dover attendere ogni volta l’emergenza prima di intervenire — denunciano — né percorrere quella strada con il timore che possa cedere da un momento all’altro”. Critiche anche per la necessità, ormai ricorrente, di ricorrere a comunicati stampa o azioni legali per ottenere servizi considerati essenziali, come una viabilità sicura e un sistema idrico funzionante. Infine, viene segnalato come i lavori all’incrocio tra via della Pace e corso Mentone, iniziati oltre un mese fa e ormai in fase di conclusione, sembrino essere stati vanificati dal sopraggiungere di nuove criticità. “Tappato un buco — conclude amaramente l’associazione — se ne apre subito un altro”.